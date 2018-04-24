پروژه های فنی شهرداری شیراز شناسنامه دار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین آرگیو در حاشیه بازدید اعضای کمیسیون عمران و حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر شیراز از سطح شهر با بیان اینکه پروژه های عمرانی شهرداری شیراز با جدیت در حال اجرا است، اظهار کرد: هیچ پروژه ای بدون اخذ مجوزهای لازم از شورا، آغاز نمی شود.

وی افزود: پروژه تقاطع غیرهمسطح مهدیه_امیرکبیر پروژه‌ای انسان محور و مردم محور است و به تازگی کلنگ زنی شده و با توجه به اینکه حجم ترافیک در بلوار امیرکبیر مردم را کلافه کرده اجرای این پروژه ضرورت دارد.

معاون فنی و عمرانی شهردار شیراز از اعضای شورای اسلامی شهر خواست در راستای اجرای هر چه بهتر پروژه‌ها به شهرداری کمک کنند به ویژه پروژه‌های کلان که در حال حاضر در دست اجرا قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: حدود ۲۰ پروژه بزرگ در دستور قرار دارد و شورا نیز شهرداری را مکلف کرده است که بیش از ۹۰ درصد اعتبارات به تکمیل پروژه‌های نیمه تمام اختصاص یابد.

آرگیو با بیان اینکه باید یکی از اولویت‌های اساسی شهرداری شیراز اجرای پروژه‌های عمرانی باشد، تاکید کرد: با اجرای این پروژه‌ها بحث انسان محوری در شهر تقویت می شود.

وی با اشاره به موانعی که بر سر راه پروژه ها بوده است و از لحاظ قانونی برداشته نشده، تصریح کرد: تمام واحدهای مختلف شهرداری باید به وظایف خود طوری عمل کنند تا شرایط برای اجرای پروژه ها بیش از پیش فراهم شود.

آرگیو با بیان اینکه اگر امسال تمام واحدهای شهرداری با همراهی و هماهنگی و بر اساس برنامه زمان بندی عمل کنند تمام پروژه‌های عمرانی نیز بر همین اساس پیشرفت خواهد کرد، گفت: به شهرداران مناطق نیز ابلاغ شده است پروژه های عمرانی را در اولویت قرار دهند و بر اساس برنامه عمل کنند.

معاون فنی و عمرانی شهردار شیراز همچنین از شناسنامه دار کردن پروژه های عمرانی شهرداری شیراز خبر داد و اظهار کرد: این موضوع با جدیت توسط معاونت فنی و عمرانی شهرداری شیراز دنبال می شود.

آرگیو با تاکید بر ثبت تمام موارد مربوطه از جمله زمان قرارداد، پیمانکار، ناظر، مجری، برآورد و زمان آغاز و افتتاح پروژه در شناسنامه فنی به صورت شفاف افزود: این شفاف سازی بنا بر تاکید شورای اسلامی شهر شیراز در دستور کار ما قرار دارد.

وی تصریح کرد: سعی می شود که شهرداران مناطق هم ملزم به شفاف سازی شوند و قراردادها و برآوردها طی استعلام و مناقصاتی که انجام می شود به صورت شفاف در سایت شهرداری وجود داشته باشد و مردم به آسانی به اطلاعات پروژه ها دسترسی داشته باشند.

آرگیو ابراز امیدواری کرد که همگان در راستای اجرای تاکیدات شهردار محترم شیراز و هر چه بهتر انجام شدن پروژه های عمرانی که کارنامه و ارزیابی اصلی شهرداری است، به شهرداری کمک کنند.