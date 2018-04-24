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۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۱:۲۸

مدیر جهاد کشاورزی بوشهر:

۱۳ درصد مزارع گندم و جو در شهرستان بوشهر قابل برداشت

۱۳ درصد مزارع گندم و جو در شهرستان بوشهر قابل برداشت

بوشهر - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بوشهر از کاهش چشمگیر برداشت گندم و جو در شهرستان بوشهر خبر داد و گفت: ۱۳ درصد مزارع گندم و جو در شهرستان بوشهر قابل برداشت.

به گزارش خبرنگار مهر، کبری توکلی صبح سه‌شنبه در حاشیه برداشت از مزارع گندم و جو شهرستان بوشهر اظهار داشت: در شهرستان بوشهر شاهد فعالیت گسترده کشاورزان در زمینه کاشت گندم و جو هستیم.

وی با اشاره به شرایط بارشی نامناسب در سال زراعی جاری خاطرنشان کرد: این وضعیت باعث شده تا بسیاری از مزارع گندم و جو شهرستان بوشهر با خسارت‌های جدی روبرو شوند و محصولی برداشت نشود.

توکلی افزود: کشت گندم و جو در سطح ۲۰ هزار هکتار از مزارع آبی و دیم این شهرستان صورت گرفت که از این میزان ۳۰۰ هکتار گندم آبی، حدود ۱۴ هزار هکتار گندم دیم، ۲۲۳ هکتار جو آبی و ۳ هزار و ۳۷۵ هکتار جو دیم است.

 مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بوشهر ادامه داد: در سال زراعی ۹۶-۹۷ از ۲۰ هزار هکتار سطح کشت گندم و جو میزان دو هزار و ۲۰۰ هکتار گندم و ۵۲۰ هکتار جو قابل برداشت است.

وی گفت: حدود ۱۷ هزار هکتار از مزارع به دلیل خشکسالی و کاهش نزولات جوی و همچنین تنش‌های محیطی خصوصأ گرم شدن سریع هوا مزارع از وضعیت نامطلوبی از جمله کوتاه بودن طول ساقه ها و چروگیری لانه برخوردار است.

توکلی در ادامه اظهار داشت: پیش بینی می شود با توجه به سطح قابل برداشت ذکر شده در حدود دو هزار تن گندم در سطح شهرستان بوشهر تولید شود.

کد مطلب 4279657

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