۱۳ درصد مزارع گندم و جو در شهرستان بوشهر قابل برداشت

به گزارش خبرنگار مهر، کبری توکلی صبح سهشنبه در حاشیه برداشت از مزارع گندم و جو شهرستان بوشهر اظهار داشت: در شهرستان بوشهر شاهد فعالیت گسترده کشاورزان در زمینه کاشت گندم و جو هستیم.
وی با اشاره به شرایط بارشی نامناسب در سال زراعی جاری خاطرنشان کرد: این وضعیت باعث شده تا بسیاری از مزارع گندم و جو شهرستان بوشهر با خسارتهای جدی روبرو شوند و محصولی برداشت نشود.
توکلی افزود: کشت گندم و جو در سطح ۲۰ هزار هکتار از مزارع آبی و دیم این شهرستان صورت گرفت که از این میزان ۳۰۰ هکتار گندم آبی، حدود ۱۴ هزار هکتار گندم دیم، ۲۲۳ هکتار جو آبی و ۳ هزار و ۳۷۵ هکتار جو دیم است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بوشهر ادامه داد: در سال زراعی ۹۶-۹۷ از ۲۰ هزار هکتار سطح کشت گندم و جو میزان دو هزار و ۲۰۰ هکتار گندم و ۵۲۰ هکتار جو قابل برداشت است.
وی گفت: حدود ۱۷ هزار هکتار از مزارع به دلیل خشکسالی و کاهش نزولات جوی و همچنین تنشهای محیطی خصوصأ گرم شدن سریع هوا مزارع از وضعیت نامطلوبی از جمله کوتاه بودن طول ساقه ها و چروگیری لانه برخوردار است.
توکلی در ادامه اظهار داشت: پیش بینی می شود با توجه به سطح قابل برداشت ذکر شده در حدود دو هزار تن گندم در سطح شهرستان بوشهر تولید شود.
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