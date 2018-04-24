ضرورت عملیاتی شدن حمایت ازکالای داخلی با تاکید برحقوق مصرف کننده

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد احمدی ظهر سه شنبه در نشست گفتگوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: برای حمایت از کالای داخلی ایجاد رقابت پذیری و افزایش کیفیت محصول ضرورت دارد.

احمدی با اشاره به موضوع خرید کالای داخلی، گفت: خرید کالای ایرانی از حوزه های مورد توجه و نگاه دولت و فضای کسب و کار بوده و تولید کالای رقابت پذیر با قیمت مناسب مورد تاکید است.

وی افزرد: از تولید کننده و کالای ایرانی رقابت پذیر، حمایت خواهد شد.

احمدی گفت: تمام دستگاه های اجرایی با عنایت به تاکیدات مقام معظم رهبری و شعار سال، حمایت از کالای داخلی را رقم بزنند.

وی بر شناسایی و آسیب شناسی موانع پیش روی حمایت از کالای داخلی تاکید کرد و بیان داشت: باید در پروژه ها نیز با نگاه کارشناسی از ظرفیت کالای داخلی استفاده شود.

استاندار گفت: انتظار از اتاق بازرگانی بالا است و برون سپاری ظرفیت ها با تکیه بر ظرفیت بخش خصوصی مورد تاکید است.

احمدی خواستار عملیاتی شدن برنامه های طرح شده برای توسعه استان به ویژه در بخش صادرات غیر نفتی شد و گفت: در حال حاضر میزان صادرات غیر نفتی استان بر روی پنج میلیارد دلار قفل شده و باید به سمتی برویم که به هدفگذاری ۲۰ میلیارد دلاری برسیم.

احمدی بر رصد و بررسی واحدهای تولیدی تاکید کرد و گفت: باید کارگروه ستاد تسهیل با توان بیشتری فعال شود.

احمدی تصریح کرد: تا پایان خرداد ماه با مشخص شدن واحدها و موارد مورد نظر، تعیین تکلیف ۲۱۴ میلیارد تومان تسهیلات روستایی انجام شود.

احمدی به ضعف های زیرساختی در بخش های مختلف استان اشاره کرد و گفت: عدم وجود میدان میوه و تره بار از جمله مواردی محسوب می شود که ایجاد آن به تحقق توسعه اصولی در شهرها منجر می شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به تسهیلات اشتغال روستایی استان، بیان کرد: توسعه روستایی با بهره گیری از ظرفیت های هدفمند و پایدار در استان عملیاتی می شود.

وی افزود: استانی که ۵۰ درصد آن جمعیت روستایی و عشایری است، باید در حوزه توسعه روستایی و عشایری گام‌های مناسبی بردارد.