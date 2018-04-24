۴۲ هزار رأس دام سنگین و سبک در رودسر واکسینه شد

حمید سرهندی درگفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح واکسیناسیون دام های سنگین و سبک علیه بیماری های دامی و مشترک با انسان، اظهار کرد: در سال گذشته بیش از ۱۱ هزار راس دام سنگین و تعداد ۳۱ هزار راس دام سبک علیه انواع بیماری های دامی واکسینه شدند.

وی با بیان اینکه در اجرای این طرح بخش های دولتی و خصوصی با هم مشارکت کردند، افزود: برای انجام این طرح حدود ۱۵ نفر از عوامل اجرایی دستگاه ها مربوط حضور داشتند.

رئیس اداره دامپزشکی رودسر همچنین خاطرنشان کرد: در سال گذشته این اداره در حوزه اجرای طرح واکسیناسیون تب مالت، سیاه زخم، هاری نیز اقدامات مناسبی انجام داده است.

وی با بیان اینکه در شهرستان رودسر ۳۸ هزار رأس دام سنگین و ۶۸ هزار راس دام سبک وجود دارد، افزود: بیش از پنج هزار نفر در حوزه دامداری در این شهرستان فعال هستند.

سرهندی همچنین یادآورشد: درسال گذشته تعداد ۵۸۳ هزار نوبت سر گوسفند و بز و تعداد ۱۶۵هزار نوبت سر گاو و گوساله برعلیه انواع بیماری های مختلف واکسینه شدند.

وی همچین با اشاره به انجام تست سل دامی بر روی دو هزار و ۶۰۰ رأس دام، تأکید کرد: از این تعداد چهار مورد دام سلی مثبت هم روانه کشتار گاه و در کوره لاشه سوز سوزانده شد.