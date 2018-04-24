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۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۴:۰۱

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان زنجان:

مقرری‌بگیران بیمه بیکاری در زنجان رو به کاهش است

مقرری‌بگیران بیمه بیکاری در زنجان رو به کاهش است

زنجان-مدیرکل کار، تعاون ورفاه اجتماعی استان زنجان گفت: تعداد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا یوسفی ظهر سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران در محل اداره کل تعاون استان زنجان، به حوادث در بخش کار و کارگری در استان زنجان اشاره کرد و افزود: خوشبختانه تعداد حوادث ناشی از کار در استان زنجان روزبه‌روز کاهش دارد.

وی اظهار کرد: خوشبختانه طی چند سال اخیر و سال ۹۶ حوادث ناشی از کار در استان زنجان کاهش خوبی داشته است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت: نیروهای کاری که دچار حادثه می‌شوند، نه تنها خود و سازمان تأمین اجتماعی بلکه همه کشور را دچار زیان می‌کنند و پیشگیری از بروز این حوادث  مدنظر این اداره است.

یوسفی تأکید کرد: کارگران رکن مهم اقتصاد جامعه هستند و جایگاه بسیار والایی در جامعه دارند و کار گران در تمام مقتضیات زمانی در توسعه همه‌جانبه کشور نقش‌آفرینی کردند.

وی گفت: وظیفه اصلی اداره کار تنظیم روابط کار بین کارگر و کارفرما، کمک به توسعه تولید و پیشگیری از ایجاد تنش و بحران در محیط‌های کارگری است.

مدیرکل کار، تعاون ورفاه اجتماعی استان زنجان افزود: در سال 95 میزان نرخ بیکاری استان 9.7 درصد بود که این میزان در سال گذشته به 9.6 درصد رسید و این حاکی از کاهش یک‌دهم درصدی نرخ بیکاری استان به‌شمار می‌رود.

یوسفی با بیان اینکه در حال حاضر زیر ۳۴ هزار نفر بیکار در استان زنجان داریم، گفت: خوشبختانه روند نرخ بیمه بیکاری در استان رو به کاهش بوده و تعداد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: این تعداد در سال ۹۵ به میزان سه هزار و  ۶۹۸ نفر بود که در سال گذشته به سه هزار و ۹۳ نفر کاهش پیدا کرد که در این آمار، برای ۲۸۷ نفر مجددا اشتغال ایجاد شد و برخی نیز در حوزه کارآفرینی وارد عرصه تولید شدند که به واسطه این اقدامات، بیش از ۷ میلیارد تومان در صندوق بیمه بیکاری صرفه‌جویی صورت گرفت.

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان زنجان ابراز کرد: برنامه های هفته کارگر از ۵ اردیبهشت‌ماه شروع‌شده و تا ۱۱ اردیبهشت  ماه ادامه دارد.

کد مطلب 4279665

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