به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا یوسفی ظهر سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران در محل اداره کل تعاون استان زنجان، به حوادث در بخش کار و کارگری در استان زنجان اشاره کرد و افزود: خوشبختانه تعداد حوادث ناشی از کار در استان زنجان روزبه‌روز کاهش دارد.

وی اظهار کرد: خوشبختانه طی چند سال اخیر و سال ۹۶ حوادث ناشی از کار در استان زنجان کاهش خوبی داشته است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت: نیروهای کاری که دچار حادثه می‌شوند، نه تنها خود و سازمان تأمین اجتماعی بلکه همه کشور را دچار زیان می‌کنند و پیشگیری از بروز این حوادث مدنظر این اداره است.

یوسفی تأکید کرد: کارگران رکن مهم اقتصاد جامعه هستند و جایگاه بسیار والایی در جامعه دارند و کار گران در تمام مقتضیات زمانی در توسعه همه‌جانبه کشور نقش‌آفرینی کردند.

وی گفت: وظیفه اصلی اداره کار تنظیم روابط کار بین کارگر و کارفرما، کمک به توسعه تولید و پیشگیری از ایجاد تنش و بحران در محیط‌های کارگری است.

مدیرکل کار، تعاون ورفاه اجتماعی استان زنجان افزود: در سال 95 میزان نرخ بیکاری استان 9.7 درصد بود که این میزان در سال گذشته به 9.6 درصد رسید و این حاکی از کاهش یک‌دهم درصدی نرخ بیکاری استان به‌شمار می‌رود.

یوسفی با بیان اینکه در حال حاضر زیر ۳۴ هزار نفر بیکار در استان زنجان داریم، گفت: خوشبختانه روند نرخ بیمه بیکاری در استان رو به کاهش بوده و تعداد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: این تعداد در سال ۹۵ به میزان سه هزار و ۶۹۸ نفر بود که در سال گذشته به سه هزار و ۹۳ نفر کاهش پیدا کرد که در این آمار، برای ۲۸۷ نفر مجددا اشتغال ایجاد شد و برخی نیز در حوزه کارآفرینی وارد عرصه تولید شدند که به واسطه این اقدامات، بیش از ۷ میلیارد تومان در صندوق بیمه بیکاری صرفه‌جویی صورت گرفت.

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان زنجان ابراز کرد: برنامه های هفته کارگر از ۵ اردیبهشت‌ماه شروع‌شده و تا ۱۱ اردیبهشت ماه ادامه دارد.