نگارخانه ایمان و اندیشه میزبان نمایشگاه «هنر من»

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه «هنر من» به پیشنهاد دبیرخانه کشوری هنر به کلیه استان ها اعلام شده بود و مراکز استان ها و سر گروه ها موظف بودند طی فراخوانی هنر آموزان سراسر استان خود را به این ارائه هنری دعوت کنند.

این فراخوان و هماهنگی ها با مراکز هنری استانی انجام شد و آثار ارسالی توسط افراد متخصص هر رشته و سرگروه ها داوری و به نمایشگاه عرضه شد.

حوزه هنری فارس از حامیان اصلی این برنامه بود؛ کارشناس فرهنگی هنری اداره کل آموزش و پرورش فارس نیز در راستای برگزاری همسو با گروه های آموزشی گام برداشت.

در این نمایشگاه بیش از ٣٠ هنرآموز آثار خود را در رشته های نقاشی، صنایع دستی، گرافیک، عکاسی، تصویرسازی، نگارگری و هنرهای دیجیتال و پویانمایی ارائه کردند.

این نمایشگاه با حضور و همکاری سرگروه های آموزشی استان فارس آقایان مرشدزاده، عبدالحسینی، گلستانی و خانم ها عباسی، یزدانی، ثابت، منصوری، عمادی، زارع، فرهنگ بر پاشد.

نمایشگاه «هنر من» فرصتی برای بروز کردن و ارایه آثار نو از هنرآموزان و فرصتی برای معرفی هنر این دانش آموزان است؛ از شرکت کنندگان و برگزیدگان این نمایشگاه از طرف اداره کل آموزش و پرورش فارس تقدیر به عمل خواهد امد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه «هنر من» در نگارخانه ایمان و اندیشه تا ۶ اردیبهشت جاری ادامه دارد.