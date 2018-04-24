زنجان۳ روز هوای ناسالم داشته است

علی اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: از آغاز سال جاری تا سوم اردیبهشت‌ماه سه روز از آسمان استان زنجان ناسالم برای افراد حساس جامعه هدف همانند خردسالان، سالمندان و بیمارها بوده است.

وی اظهار کرد: طی چند روز گذشته توده ریز گردها که به استان نفوذ کرده بود که با بارش باران این توده از استان خارج شد.

رئیس اداره پایش و نظارت هوای اداره کل محیط‌زیست استان زنجان، گفت: با توجه به اینکه جهت باد استان زنجان در بهار، جنوب غربی است، احتمال ورود و نفوذ ریزگرد را داشته باشیم وجود دارد و در شرایط ناسالم به گروه‌های حساس ازجمله بیماران، کودکان وزنان باردار توصیه می‌شود که از تردد در خیابان‌ها خودداری کنند.

اسدی تأکید کرد: بیشترین زمان وقوع هوای ناسالم در استان زنجان فصل بهار است که بارش‌ها باعث می‌شود این توده‌ها از استان زودتر خارج شود.

وی افزود: بر اساس برآوردهایی که در سال گذشته انجام‌شده بیش از ۸۰ درصد آلایندگی هوا از طریق خودروها است و ۲۰ درصد هم مربوط به سایر آلاینده‌ها مثل صنایع بوده و ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون عامل اصلی شرایط ناسالم در استان بوده است.