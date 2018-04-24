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۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۳:۳۳

در گفتگو با مهر اعلام شد:

زنجان۳ روز هوای ناسالم داشته است

زنجان۳ روز هوای ناسالم داشته است

زنجان- رئیس اداره پایش و نظارت هوای اداره کل محیط‌زیست استان زنجان، گفت: با توجه به ورود ریز گردها به کشور در سال‌های اخیر در این راستا زنجان طی سال جاری سه روز هوای ناسالم داشته است.

علی اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: از آغاز سال جاری تا سوم اردیبهشت‌ماه سه  روز از آسمان استان زنجان ناسالم  برای افراد حساس جامعه هدف همانند خردسالان، سالمندان و بیمارها بوده است. 

وی اظهار کرد: طی چند روز گذشته توده ریز گردها که به استان نفوذ کرده بود که با بارش باران این توده از استان خارج شد.

رئیس اداره پایش و نظارت هوای اداره کل محیط‌زیست استان زنجان، گفت: با توجه به اینکه جهت باد استان زنجان در بهار، جنوب غربی است، احتمال ورود و نفوذ ریزگرد را داشته باشیم وجود دارد و در شرایط ناسالم به گروه‌های حساس ازجمله بیماران، کودکان وزنان باردار توصیه می‌شود که از تردد در خیابان‌ها خودداری کنند.

اسدی تأکید کرد: بیشترین زمان وقوع هوای ناسالم در استان زنجان فصل بهار است که بارش‌ها باعث می‌شود این توده‌ها از استان زودتر خارج شود.

وی افزود: بر اساس برآوردهایی که در سال گذشته انجام‌شده بیش از ۸۰ درصد آلایندگی هوا از طریق خودروها است و ۲۰ درصد هم مربوط به سایر آلاینده‌ها مثل صنایع بوده و  ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون عامل اصلی شرایط ناسالم در استان بوده است.

کد مطلب 4279669

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