به گزارش خبرنگار مهر، افشین قطبی صبح سه‌شنبه در حاشیه کارگاه آموزشی پرورش پرندگان زینتی اظهار داشت: استان بوشهر دارای ظرفیت‌های خوبی برای پرورش پرندگان زینتی است و در همین راستا برنامه‌های آموزشی را در دستور کار داریم.

وی اضافه کرد:‌ به همین منظور کارگاه آموزشی پرورش پرندگان زینتی (قناری) با حضور بیش از ۵۰ نفر از پرورش دهندگان و کارشناسان علوم دامی در بخش آبپخش شهرستان دشتستان استان بوشهر برگزار شد.

قطبی افزود: هدف از برگزاری این کارگاه افزایش بهره وری و عملکرد در واحدهای پرورش قناری و بهره مندی پرورش دهندگان با مسایل علمی و تئوری جدید در این صنعت با تدریس توسط یکی از پرورش دهندگان مجرب استان برگزار شد.

وی اظهار داشت: طی سال‌های اخیر افزایش جمعیت جویای کار باعث ایجاد مشکلاتی در سطح خانوارهای شهری و روستایی شده، بنابراین نیاز است که شغل هایی که وابستگی کمتری به منابع طبیعی و سرمایه گذاری ثابت بالایی دارند حمایت شوند و یکی از حرفه هایی که می تواند باعث ایجاد شغل با امکانات موجود در سطح شهر و روستا گردد پرورش پرندگان زینتی است.

قطبی گفت: حرفه پرورش قناری در سطح کشور در طی سال اخیر گسترش فوق العاده ای یافته است به طوری که هر ساله نمایشگاه های تخصصی در استان های مختلف برگزار می‌شود.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: یکی از مزیت های پرورش و دلیل موفقیت آن ورود افراد دارای علاقه خیلی شدید به این حرفه و با توان سرمایه گذاری و عدم نیاز به سرمایه گذاری بالا و استفاده از امکانات موجود است.

وی افزود: با توجه به گسترش واحدهای پرورش قناری در استان و افزایش روز افزون متقاضیان به منظور آگاهی پرورش دهندگان با مسائل علمی و همچنین جذب افراد علاقه مند جدید این کارگاه آموزشی با دعوت یکی از پیشکسوتان این حرفه برگزار شد.

قطبی گفت: در حال حاضر قیمت یک جفت قناری با توجه به نژاد از ۶۰ هزار تومان تا ۲۰۰ میلیون تومان در بازار وجود دارد؛ البته قیمت بعضی از نژادهای خاص از این مبلغ نیز بالاتر می باشد.

وی بیان کرد: بازارهای عمده خرید قناری کشورهایی همچون ترکیه، افغانستان، عراق، ارمنستان و حوزه خلیج فارس است که این می تواند یک مزیت در توسعه این حرفه در سطح استان بوشهر باشد.