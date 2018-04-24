به گزارش خبرنگار مهر، کامران خدایی صبح سه‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها گفت: به دنبال بارش باران و سیلابی شدن برخی مناطق دوردست شهرستان خرم‌آباد چهار تیم عملیاتی به روستاها اعزام شدند.

وی عنوان کرد: به دنبال بارش بران و تگرگ در سطح شهرستان خرم‌آباد بلافاصله امدادگران و نجات گران به آماده‌باش درآمدند و چهار تیم عملیاتی به مناطق روستایی اعزام شدند.

سرپرست جمعیت هلال‌احمر خرم‌آباد افزود: همچنین چهار تیم دیگر نیز به‌صورت پشتیبانی در جمعیت هلال‌احمر شهرستان مستقر شدند تا در صورت نیاز به مناطق موردنظر اعزام شوند.

خدایی بیان کرد: عمده خسارت و آسیب‌ها به عشایر کوچ رو واردشده بود که روال امدادرسانی به آن‌ها ادامه دارد.

وی تصریح کرد: جمعیت هلال‌احمر خرم‌آباد با توجه به نیروهای امدادگر و داوطلبی که در اختیار دارد آماده پوشش و امدادرسانی در هرگونه حادثه است و در صورت نیاز مردم می‌توانند با سامانه امدادی ۱۱۲ تماس حاصل کنند.