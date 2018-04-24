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۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۱:۵۱

فراخوان جشنواره نانو و رسانه اعلام شد

فراخوان جشنواره نانو و رسانه اعلام شد

فراخوان جشنواره نانو و رسانه از امروز تا ۲۰ خرداد ماه اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد توسعه فناوری نانو، فراخوان جشنواره نانو و رسانه با هدف شناسایی برترین آثار رسانه‌ای سال ۹۶ در حوزه فناوری نانو برگزار خواهد شد. علاقمندان می‌توانند آثار خود را از تاریخ ۴ اردیبهشت‌ماه الی ۲۰ خردادماه ۱۳۹۶ به دبیرخانه جشنواره «نانو و رسانه» ارسال کنند.

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو قصد دارد برترین آثار رسانه‌ای سال ۹۶ در حوزه فناوری نانو را انتخاب و معرفی کند. این کار در قالب جشنواره «نانو و رسانه» در اردیبهشت ۹۷ برگزار خواهد شد. علاقمندان به شرکت در این جشنواره می‌توانند آثار خود را ضمن رعایت شرایط عمومی و اختصاصی از تاریخ ۴ اردیبهشت‌ماه الی ۲۰ خردادماه ۱۳۹۶ به دبیرخانه جشنواره «نانو و رسانه» ارسال کنند.

این جشنواره در ۲ بخش کلی رسانه‌های «عمومی» و رسانه‌های «تخصصی صنعت» و مطابق با دسته بندی ذیل برگزار می‌شود. آثار مرتبط با فناوری نانو در بخش عمومی می‌بایست در رسانه‌های عمومی کشور شامل صدا و سیما، مطبوعات (روزنامه‌ها و مجلات کثیرالانتشار) و خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری تحلیلی مطابق با جدول زیر منتشر شده باشد.

بخش رسانه‌های تخصصی صنعت از دیگر بخش های این جشنواره است که شامل مجموعه رسانه‌های دیداری و شنیداری، پایگاه‌ها و سایتهای اینترنتی، کانالها و شبکه های اجتماعی و مجموعه‌های تولید و انتشار محتوایی است که بطور مشخص بر صنعتی خاص متمرکز بوده و به انتشار مطالب تخصصی اعم از معرفی محصول، شرکت، فعالیت صنعتی، اختراع و... در حوزه آن صنعت می‌پردازند، می شود.

کد مطلب 4279677

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