امیدوارم با دستور رئیس جمهور مشکلات تیم تراکتورسازی حل شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجید خدابخش ظهر امروز سه شنبه در جمع مردم تبریز و در حضور رئیس جمهور اظهار داشت: تراکتورسازی تیم محبوب آذربایجان شرقی است که امیدواریم با کمک رئیس جمهور و دستورات ایشان شاهد حل مشکلات این تیم باشیم.
وی سپس گفت: مردم آذربایجان در انتخابات ریاستجمهوری با آرای خود اعتمادشان را به دولت تدبیر و امید نشان دادند.
خدابخش افزود: خواستههای امام جمعه تبریز بهحق است و در کنار این خواستهها ریز درخواست شهرستانها نیز به شما ارائه میشود.
استاندار آذربایجان شرقی گفت: امیدواریم با توسعه پتروشیمی تبریز و فعالیتهای دانشبنیان بر میزان اشتغال زایی در استان بیفزاییم.
وی همچنین گفت: تیم محبوب تراکتورسازی تبریز که سالها در اوج بود، افت کرده است و امیدوارم با دستور رئیسجمهور شاهد تقویت این تیم و افتخارآفرینیاش باشیم.
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