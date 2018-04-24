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۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۱:۴۱

استاندار آذربایجان شرقی:

امیدوارم با دستور رئیس جمهور مشکلات تیم تراکتورسازی حل شود

امیدوارم با دستور رئیس جمهور مشکلات تیم تراکتورسازی حل شود

تبریز- استاندار آذربایجان شرقی گفت: امیدوارم با دستور رئیس جمهور مشکلات تیم تراکتورسازی حل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید خدابخش ظهر امروز سه شنبه در جمع مردم تبریز و در حضور رئیس جمهور اظهار داشت: تراکتورسازی تیم محبوب آذربایجان شرقی است که امیدواریم با کمک رئیس جمهور و دستورات ایشان شاهد حل مشکلات این تیم باشیم.

وی سپس گفت: مردم آذربایجان در انتخابات ریاست‌جمهوری با آرای خود اعتمادشان را به دولت تدبیر و امید نشان دادند.

خدابخش افزود: خواسته‌های امام جمعه تبریز به‌حق است و در کنار این خواسته‌ها ریز درخواست شهرستان‌ها نیز به شما ارائه می‌شود.

استاندار آذربایجان شرقی گفت: امیدواریم با توسعه پتروشیمی تبریز و فعالیت‌های دانش‌بنیان بر میزان اشتغال زایی در استان بیفزاییم.

وی همچنین گفت: تیم محبوب تراکتورسازی تبریز که سال‌ها در اوج بود، افت کرده است و امیدوارم با دستور رئیس‌جمهور شاهد تقویت این تیم و افتخارآفرینی‌اش باشیم.

کد مطلب 4279678

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