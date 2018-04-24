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۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۲:۲۷

دیدار سفیر بلغارستان با سرپرست مرکز امور بین‌الملل محیط زیست

دیدار سفیر بلغارستان با سرپرست مرکز امور بین‌الملل محیط زیست

سفیر بلغارستان در ایران با سرپرست مرکز امور بین الملل و کنوانسیون های سازمان حفاظت محیط زیست دیدار و پیرامون مسائل مختلف محیط زیستی و توسعه همکاری های دو جانبه گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست (پام)، ناصر مقدسی سرپرست مرکز امور بین الملل و کنوانسیون های سازمان حفاظت محیط زیست و کریستو پلداکوف سفیر بلغارستان در این دیدار ضمن استقبال از توسعه همکاری مشترک میان دو کشور در زمینه محیط زیست، درباره موضوعات مطروحه در نشست های پیش رو ارکان کنوانسیون تغییرات اقلیمی بحث و تبادل نظر کردند.

همچنین، ظرفیت سازی، تامین مالی و انتقال تکنولوژی های مناسب و نیز اتخاذ تدابیر مقتضی در مواجهه با پدیده های حدی، ضرورت اشتراک تجربیات و دانش در زمینه های مرتبط با تغییرات آب و هوا، انتشار گازهای گلخانه ای و انتقال فناوری های مناسب در زمینه منابع آب، مبارزه با بیابان زایی و جلوگیری از شورشدن آب ها و کاهش آسیب پذیری بخش کشاورزی و اکوسیستم های طبیعی از دیگر مباحث این دیدار بود.

کریستو پلداکوف سفیر بلغارستان هم از اعلام آمادگی اتحادیه اروپا برای همکاری با ایران خبر داد.

کد مطلب 4279679

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