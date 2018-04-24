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۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۲:۲۸

معاون اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی:

مهرشهر نیازمنداحداث ۱۰۲کلاس درس/آموزش و پرورش عرصه فرهنگ سازی است

مهرشهر نیازمنداحداث ۱۰۲کلاس درس/آموزش و پرورش عرصه فرهنگ سازی است

بیرجند- معاون اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی با اشاره به کمبود فضای آموزشی در شهرک های اقماری استان گفت: در حال حاضر مهرشهر بیرجند نیازمند احداث ۱۰۲ کلاس درس است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد زمانی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: آموزش و پرورش عرصه فرهنگ سازی است.

وی با بیان اینکه تمامی اقدامات باید پیوست فرهنگی داشته باشد، افزود: باید به آموزش و پروش نگاه ویژه داشته باشیم چراکه محل فرهنگ سازی است.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی بیان کرد: هرچه بیشتر به ارتقاء شاخص های کمی و کیفی آموزش و پرورش توجه کنیم، اثرات بهتری در جامعه خواهیم داشتیم.

وی با بیان اینکه محصول خوب نیازمند تجهیزات و متولیان خوب است، افزود: باید در راستای همکاری هر چه بیشتر خیران در امر کمک به آموزش و پرورش فرهنگ سازی و تبلیغ کنیم.

زمانی با بیان اینکه در مراسم هایی مانند برات، اسراف های زیادی می شود، گفت: باید فر هنگ سازی کنیم تا این هزینه ها در راستای کمک به احداث مدارس صرف شود.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی بیان کرد: بسیاری از مدارس روستایی به دلیل خشکسالی ها تخلیه شده و مردم به سمت حاشیه شهرها مهاجرت کرده اند.

وی با بیان اینکه این امر نیز ما را با کمبود فضای آموزشی در شهرک های اقماری مواجه کرده است، افزود: در حال حاضر مهرشهر نیازمند ۱۰۲ کلاس درس است که مشارکت خیران نقش بسزایی در رفع این کمبودها دارد.

کد مطلب 4279684

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