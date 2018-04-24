اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر نیازمند مشارکت همه جانبه است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر میرزایی با اشاره به اینکه مقابله و پیشگیری از گسترش آسیب های اجتماعی مورد تاکید مقام معظم رهبری و از اولویت های دولت تدبیر و امید است، گفت: برای کنترل و مهار آسیب های اجتماعی در جامعه بایستی دستگاه های متولی این امر برنامه های مدون و راهکارهای اثر بخش ارائه کنند.

میرزایی، با بیان اینکه امروزه دامنه مصرف مواد مخدر مرز نمی شناسد و می تواند همه اقشار جامعه را درگیر خود کند بر لزوم آگاهی بخشی جامعه از مضرات سوء مصرف مواد مخدر تاکید کرد.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان به رویکرد اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد و افزود: برای تحقق این رویکرد نیازمند مشارکت همه جانبه خانواده ها و جامعه هستیم.

وی، به نقش موثر رسانه ها در آگاهی بخشی جامعه از مضرات، خطرات و آسیب های ناشی از مصرف انواع مواد مخدر اشاره کرد و گفت: ایجاد حساسیت در سطح جامعه و افزایش روحیه مشارکت در سطوح مختلف اجتماع نظیر جامعه مبلغین ، دانشگاهی، اصحاب رسانه، سازمان های مردم نهاد و غیره برای اجتماعی کردن امر مبارزه با مواد مخدر امری ضروری است که باید مورد توجه قرار بگیرد.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مازندران، در ادامه به اقداماتی که در حوزه مقابله با مواد مخدر نظیر اجرای برنامه های فرهنگی، پیشگیری و اقدامات درمانی این حوزه صورت گرفته، اشاره کرد و افزود: پاکسازی ۳۳ محله آلوده و آسیب خیز استان در دولت یازدهم، اقدام موثری بود که از گسترش آسیب های اجتماعی در این مناطق جلوگیری به عمل آورد ضمن اینکه در مناطق ۳۳گانه یادشده اقدامات مناسب عمرانی، فرهنگی، آموزشی و ... صورت گرفته یا در حال اجرا است.

میرزایی، در ادامه، همکاری و هم افزایی، تمرکز و بسیج ظرفیت ها و توانمندی های دستگاه های اجرایی و تشکل های مردم نهاد را در ارتقاء سلامت جامعه و کاهش آسیب های اجتماعی موثر و با اهمیت خواند و بر ضرورت برنامه ریزی مدون و ارائه راهکارهای تخصصی توسط دستگاه های متولی تاکید کرد.

وی، ظرفیت سازمان های مردم نهاد را در استان مورد اشاره قرار داد و گفت: برای اجتماعی کردن امر مبارزه و پیشگیری از اعتیاد می طلبد از این ظرفیت بهره گرفت و بر اساس برنامه ششم توسعه؛ بایستی آسیب‌های اجتماعی و اعتیاد ۲۵درصد کاهش پیدا کند.

میرزایی، در ادامه کاهش ۲۵درصدی اعتیاد را نیازمند تغییر در سایر شاخص ها نظیرکاهش نرخ شیوع مصرف مواد مخدر، افزایش نرخ پوشش درمان،کاهش نرخ مرگ و میر و افزایش مشارکت تشکل ها و سازمان های مردم نهاد دانست.

میرزایی، در خاتمه با بیان اینکه مدیریت ارشد استان بر موضوع کاهش آسیب های اجتماعی با مشارکت همه دستگاه های اجرایی استان تاکید دارد، ادامه داد: توجه به نشاط اجتماعی، اهمیت دادن به موضوع ورزش، استفاده از راهکارهای اثر بخش و تخصصی و ...توسط دستگاه های ذیربط گامی موثر در جهت کاهش آسیب های اجتماعی همچون گرایش به مصرف مواد مخدر و اعتیاد محسوب می شود که می طلبد مورد توجه قرار بگیرد.