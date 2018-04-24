عزت ایران اسلامی مرهون فرهنگ عاشورایی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرمانداری بیجار، بیژن زندیه در اختتامیه چهارمین سوگواره فیلم و عکس قاب شیدایی به اهمیت برگزاری این سوگواره اشاره کرد و اظهار داشت:برگزاری سوگواره قاب شیدایی زمینه ساز ترویج و اشاعه فرهنگ دینی و عاشورایی در جامعه است و باید از این برنامه ها حمایت لازم صورت بگیرد.

وی افزود: اگر ایران اسلامی امروزه مقتدرانه و عزت‌مندانه در دنیا در حال حرکت است تماما مرهون برکات و فرهنگ عاشورایی است.

زندیه اقتدار ایران اسلامی در برابر استکبار و دشمنان را مرهون فرهنگ عاشورایی دانست و اظهارداشت: اگر امروز با استکبار جهانی در نزاع و جنگ و در مقابله کفار و ملحدان هستیم و دشمن نتوانسته است راه به جایی ببرد تمام برگرفته از فرهنگ عاشورایی و الگوگیری از امام حسین (ع) است.

وی اضافه کرد: دشمنان اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با راه‌انداختن جنگ نابرابر، و با گروهگ‌های معاند و تکفیری سعی در براندازی نظام را داشتند اما این فرهنگ عاشورایی است که با روح و جان مردم ایران اسلامی عجین شده و اجازه هیچ دشمنی را به دشمنان نمی‌دهد.

فرماندار بیجار به تلاش دشمنان در انحراف جوانان از طریق فضای مجازی و ماهواره ها اشاره کرد و گفت: دشمنان می‌دانند رمز موفقیت ما یا حسین (ع) است و از طریق فضای مجازی و ماهواره‌ها سعی در کم‌رنگ کردن این ارزش‌ها را دارند.

وی بیان کرد: دشمن در صدد است جوانان را از این فرهنگ ناب دور کند و تمام تلاش خود را در این راستا به کار گرفته اما ما با ترویج فرهنگ عاشورایی در قالب برنامه های مختلف از جمله سوگواره های قاب شیدایی دشمنان را در راه رسیدن به اهداف شومشان ناکام میگذاریم.