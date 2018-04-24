به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمدعلی آل هاشم ظهر امروز سه شنبه در جمع مردم تبریز که با حضور رئیس جمهور برگزار شد، ادامه داد: تشریففرمایی رئیسجمهور به شهر شهیدان محراب ، سرزمین شهدای ۲۹ بهمن تبریز، به خانه عاشورائیان لشکر عاشورا، به شهر هنردوست و ورزشدوست آذربایجان خیر مقدم میگویم.
وی سپس افزود: دریاچه ارومیه که روزی در منطقه میدرخشید اکنون با خشکی فاصله چندانی ندارد. امید است با دستور ویژه رئیسجمهور اقدامات تسریع شود تا دریاچه ارومیه احیا شود.
آل هاشم افزود: در بخش سلامت ضمن تشکر از اقدامات بهداشت و درمان تبریز بخشی برای بیماران کبدی ندارد و آنان به شیراز می روند.
وی گفت: پروژههای اتوبان تبریز سهند، بزرگراه اهر تبریز و اتوبان تبریز بازرگان باید مورد عنایت واقع شوند.
امام جمعه تبریز گفت: کارخانه مس سونگون در ورزقان واقع شده و در کنار این کارخانه ایجاد یک کارخانه ذوب ضرورت دارد تا آنچه کارگران به دست میآورند در اینجا مورد بهره برداری قرار گیرد.
وی گفت: پروژه راهآهن تبریز میانه ۱۸ سال است آغاز شده و باید ۱۱ سال قبل به پایان میرسید. تازه امسال قرار است راهآهن تا بستانآباد مورد بهرهبرداری گیرد و از آن شهر به تبریز با اتوبوس حمل و نقل شود.
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