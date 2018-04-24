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۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۱:۵۳

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی:

پروژه راه‌آهن تبریز-میانه طی ۱۸سال هنوز به بهره برداری نرسیده است

پروژه راه‌آهن تبریز-میانه طی ۱۸سال هنوز به بهره برداری نرسیده است

تبریز- نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی گفت: پروژه راه‌آهن تبریز-میانه طی ۱۸سال هنوز به بهره برداری نرسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمدعلی آل هاشم ظهر امروز سه شنبه در جمع مردم تبریز که با حضور رئیس جمهور برگزار شد، ادامه داد: تشریف‌فرمایی رئیس‌جمهور به شهر شهیدان محراب ، سرزمین شهدای ۲۹ بهمن تبریز، به خانه عاشورائیان لشکر عاشورا، به شهر هنردوست و ورزش‌دوست آذربایجان خیر مقدم می‌گویم.

وی سپس افزود: دریاچه ارومیه که روزی در منطقه می‌درخشید اکنون با خشکی فاصله چندانی ندارد. امید است با دستور ویژه رئیس‌جمهور اقدامات تسریع شود تا دریاچه ارومیه احیا شود.

آل هاشم افزود: در بخش سلامت ضمن تشکر از اقدامات بهداشت و درمان تبریز بخشی برای بیماران کبدی ندارد و آنان به شیراز می روند.

وی گفت: پروژه‌های اتوبان تبریز سهند، بزرگراه اهر تبریز و اتوبان تبریز بازرگان باید مورد عنایت واقع شوند.

امام جمعه تبریز گفت: کارخانه مس سونگون در ورزقان واقع شده و در کنار این کارخانه ایجاد یک کارخانه ذوب ضرورت دارد تا آنچه کارگران به دست می‌آورند در اینجا مورد بهره برداری قرار گیرد.

وی گفت: پروژه راه‌آهن تبریز میانه ۱۸ سال است آغاز شده و باید ۱۱ سال قبل به پایان می‌رسید. تازه امسال قرار است راه‌آهن تا بستان‌آباد مورد بهره‌برداری گیرد و از آن شهر به تبریز با اتوبوس حمل و نقل شود.

کد مطلب 4279690

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