  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۲:۰۴

احتمال آزادی شماری از چهره های رژیم سابق عراق از زندان ناصریه

احتمال آزادی شماری از چهره های رژیم سابق عراق از زندان ناصریه

یک وکیل عراقی که مسئولیت پیگیری پرونده های حقوقی مسئولان ارشد رژیم سابق عراق را برعهده دارد خبر داد که به زودی شماری از مسئولان رژیم صدام از زندان ناصریه عراق آزاد می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شفق نیوز، «بدیع عارف» وکیل عراقی از آزادی شماری از مسئولان ارشد سابق در رژیم صدام خبر داده و گفته اطلاعات دقیقی حاکی از آن است که بر اساس فشارهای خارجی (آمریکا) این افراد به زودی آزاد خواهند شد.

وی که مسئول پیگیری پرونده های اتهامات مسئولان ارشد رژیم بعث است گفت که دست کم ۲۰ نفر از چهره های سرشناس رژیم صدام در زندان های ناصریه در جنوب عراق حضور دارند و برخی از آنها محاکمه شده و شماری نیز هنوز محاکمه نشده اند و احتمالا افرادی که هنوز محاکمه نشده اند آزاد خواهند شد.

«فاضل حمود» عضو هیأت رهبری حزب بعث و «سلطان هاشم» وزیر دفاع پیشین عراق از چهره های سرشناسی هستند که تا کنون محاکمه شده اند و سلطان هاشم به اعدام محکوم شده است اما با توجه به مخالفت رئیس جمهوری عراق با تأیید این حکم، هنوز این حکم اجرا نشده است.

این وکیل عراقی تأکید کرده است که اغلب مسئولان ارشد رژیم پیشین عراق که محاکمه شده اند به اعدام محکوم شدند به غیر از «جمال مصطفی عبدالله سلطان» مسئول سابق امور عشایر عراق و همسر «حلا صدام» دختر کوچک دیکتاتور پیشین عراق که از سال ۲۰۰۳ تاکنون در زندان بسر می برد.

کد مطلب 4279693

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها