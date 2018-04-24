احتمال آزادی شماری از چهره های رژیم سابق عراق از زندان ناصریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شفق نیوز، «بدیع عارف» وکیل عراقی از آزادی شماری از مسئولان ارشد سابق در رژیم صدام خبر داده و گفته اطلاعات دقیقی حاکی از آن است که بر اساس فشارهای خارجی (آمریکا) این افراد به زودی آزاد خواهند شد.

وی که مسئول پیگیری پرونده های اتهامات مسئولان ارشد رژیم بعث است گفت که دست کم ۲۰ نفر از چهره های سرشناس رژیم صدام در زندان های ناصریه در جنوب عراق حضور دارند و برخی از آنها محاکمه شده و شماری نیز هنوز محاکمه نشده اند و احتمالا افرادی که هنوز محاکمه نشده اند آزاد خواهند شد.

«فاضل حمود» عضو هیأت رهبری حزب بعث و «سلطان هاشم» وزیر دفاع پیشین عراق از چهره های سرشناسی هستند که تا کنون محاکمه شده اند و سلطان هاشم به اعدام محکوم شده است اما با توجه به مخالفت رئیس جمهوری عراق با تأیید این حکم، هنوز این حکم اجرا نشده است.

این وکیل عراقی تأکید کرده است که اغلب مسئولان ارشد رژیم پیشین عراق که محاکمه شده اند به اعدام محکوم شدند به غیر از «جمال مصطفی عبدالله سلطان» مسئول سابق امور عشایر عراق و همسر «حلا صدام» دختر کوچک دیکتاتور پیشین عراق که از سال ۲۰۰۳ تاکنون در زندان بسر می برد.