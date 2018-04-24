نمایشگاه نقاشی بزرگمهر حسین پور افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه آثار نقاشی بزرگمهر حسین پور روز جمعه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ در نگارخانه بهنام دهش‌پور گشایش پیدا می کند و تا روز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ادامه دارد.

این مجموعه تحت عنوان «آموزش مریض شدن تضمینی در ۱۲ جلسه» در گالری سیحون ۱ در اسفند سال گذشته به نمایش درآمد.

نقاشی‌های این هنرمند اینبار همراه با کارت پستال‌هایی از آثار او در نگارخانه بهنام دهش‌پور به نمایش گذاشته می‌شود.

بخشی از عواید حاصل از این‌ نمایشگاه صرف تامین هزینه دارو و درمان بیماران مبتلا به سرطان خواهد شد.

این نمایشگاه ۸ تا ۱۰ اردیبهشت‌ از ساعت ۹ تا ۱۵ پذیرای علاقه مندان است.