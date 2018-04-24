سرپرست فرمانداری قروه منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن مرادنیا در ابلاغی موحد امان‌الهی را به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان قروه منصوب کرد.

استاندار کردستان در این حکم آورده است: با عنایت به تعهد و تجربیات ارزنده جناب عالی به موجب این ابلاغ شما را به عنوان «سرپرست فرمانداری شهرستان قروه» منصوب می‌نمایم.

با اتکال به خداوند منان و بهره‌گیری از رهنمودهای مقام معظم رهبری مدظله‌العالی و سیاست‌های رئیس جمهور محترم و دولت تدبیر و امید در انجام امور محول موفق باشید.

گفتنی است، موحد امان اللهی پیش از این معاون سیاسی اجتماعی فرماندار شهرستان سنندج بود.

امان الهی که از نیروهای جوان و مدیر در استان کردستان به شمار می رود سابقه بخشداری موچش شهرستان کامیاران و هسته گزینش استانداری کردستان را نیز دارد.