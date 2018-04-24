  1. استانها
  2. کردستان
۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۳:۳۲

با حکم استاندار کردستان؛

سرپرست فرمانداری قروه منصوب شد

سرپرست فرمانداری قروه منصوب شد

سنندج- استاندار کردستان در ابلاغی موحد امان‌الهی را به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان قروه منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن مرادنیا در ابلاغی موحد امان‌الهی را به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان قروه منصوب کرد.

استاندار کردستان در این حکم آورده است: با عنایت به تعهد و تجربیات ارزنده جناب عالی به موجب این ابلاغ شما را به عنوان «سرپرست فرمانداری شهرستان قروه» منصوب می‌نمایم.

با اتکال به خداوند منان و بهره‌گیری از رهنمودهای مقام معظم رهبری مدظله‌العالی و سیاست‌های رئیس جمهور محترم و دولت تدبیر و امید در انجام امور محول موفق باشید.

گفتنی است، موحد امان اللهی پیش از این معاون سیاسی اجتماعی فرماندار شهرستان سنندج بود.

امان الهی که از نیروهای جوان و مدیر در استان کردستان به شمار می رود سابقه بخشداری موچش شهرستان کامیاران و هسته گزینش استانداری کردستان را نیز دارد.

کد مطلب 4279700

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها