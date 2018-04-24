به گزارش خبرنگار مهر، همایش پیادهروی عمومی به مناسبت هفته سلامت و با شعار «پوشش همگانی سلامت برای همه و در همهجا» صبح امروز سه شنبه در حاشیه دریاچه «کیو» خرمآباد برگزار شد.
این همایش به همت ستاد برگزاری مراسم هفته سلامت دانشگاه علوم پزشکی لرستان و با مشارکت اداره کل ورزش و جوانان استان، شهرداری خرمآباد، مرکز بهداشت خرمآباد و هیئت پزشکی ورزشی لرستان برگزار شد.
در این حاشیه این همایش کارشناسان هیئت پزشکی ورزشی لرستان نیز با برپایی چادر سلامت به ارائه خدمات سلامت ازجمله تست قند و فشارخون و مشاوره تغذیه برای شرکتکنندگان پرداختند.
همچنین در این همایش طی مراسمی و بهقیدقرعه هدایایی از طرف معاونت بهداشتی، معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی و هیئت پزشکی ورزشی استان به شرکتکنندگان اهدا شد.
کوروش ساکی رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان در این همایش گفت: از حضور گسترده مردم عزیز شهر خرمآباد تشکر و قدردانی میکنم.
وی عنوان کرد: سلامتی نعمت بزرگی است که از سوی خداوند به انسانها اعطاشده است و ما باید قدر آن را بدانیم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان اظهار داشت: طی بررسیهای صورت گرفته در سال ۱۳۹۰ مشخص شد ۷۶ درصد علت مرگومیرها مربوط به بیماریهای غیر واگیر است.
ساکی ادامه داد: ۴۶ درصد این آمار مربوط به بیماریهای قلب و عروق است که امروز گریبان گیر بسیاری از مردم شده است.
وی با اشاره به تغذیه نامناسب، کمتحرکی، استرس و مصرف بیرویه دخانیات بهعنوان علل اصلی بیماریهای قلب و عروق گفت: ورزش و فعالیت بدنی یکی از راههای بسیار مهم در راستای پیشگیری از این بیماریها است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان تأکید کرد: اگر با فعالیت بدنی خودمان را بهزحمت نیندازیم این بیماریها هستند که ما را بهزحمت خواهند انداخت.
ساکی در ادامه به خدمات ارائهشده در مراکز جامع سلامت در راستای پیشگیری از بیماریهای قلبی و عروقی اشاره کرد و گفت: خانوادهها میتوانند با مراجعه به مراکز جامع سلامت که تمام نقاط شهرها و روستاهای سراسر استان را پوشش میدهند تستهای خطر سنجی را بهصورت رایگان انجام دهند.
وی گفت: در مراکز جامع سلامت مراجعهکنندگان علاوه بر انجام این تستها میتوانند از مشاوره پزشک و کارشناسان تغذیه مستقر در مراکز نیز بهرهمند شوند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان پس از تشکر از سازمانها و دستگاههای اجرایی شرکتکننده در همایش پیادهروی عمومی تأکید کرد: امیدوارم همه ما خطر بیماریهای غیر واگیر بهویژه قلبی عروقی و دیابت را جدی گرفته و ورزش را بهعنوان یک برنامهی همیشگی در برنامههای روزمره قرار دهیم.
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