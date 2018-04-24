برون سپاری را جدی بگیریم/تولید ۳۰۰میلیارد مترمکعبی گاز در افق۱۴۰۰

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله بیطرف معاون مهندسی، پژوهش و فناوری وزیر نفت در چهارمین همایش پایداری گاز با بیان اینکه باید برون سپاری را تقویت کنیم، گفت: گاهی برای انجام امر برون سپاری زیرساخت ها و شرایط لازم وجود ندارد که باید آن را ایجاد کنیم اما نباید خود (بخش دولتی) وارد حوزه سهامداری شویم. طبق برنامه توسعه سوم شاهد حضور حداقلی بخش دولتی در بخش های مختلف اقتصادی کشور بودیم اما به مرور این شرایط کاهش یافت.

وی ادامه داد: ایران با توجه به در اختیار داشتن ۹ درصدی ذخایر نفت جهان و همچنین در اختیار داشتن ظرفیت ۱۸ درصدی گاز باید در مدیریت و بهره برداری از این منابع هوشمندانه تر عمل کند چرا که این ذخایر نقطه قوت کشور محسوب می شوند.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه باید منافع نسل آینده را نیز رعایت کنیم، تصریح کرد: برداشت، استفاده و بهره برداری از منابع هیدروکربوری کشور باید به صورت صیانتی باشد، این در حالی است که شدت مصرف انرژی برای حامل های انرژی مختلف در کشور بسیار بالا بوده و رقم بالایی را به خود اختصاص می دهد.

به گفته بیطرف سهم بخش های مولد اقتصاد کشور در بهره برداری از منابع هیدروکربوری نسبت به سایر بخش ها کمتر است به این ترتیب می توان گفت نسل ما در استفاده و بهره برداری از ذخایر هیدروکربوری کشور بهینه عمل نکرده است.

معاون وزیر نفت در امور مهندسی پژوهشی و فناوری اظهار داشت: با توجه به حجم ذخایری که از نعمت گاز در اختیار ایران قرار دارد می بایست سالانه ۴۰۰ میلیارد متر مکعب برداشت گاز داشته باشیم، این در حالی است که پیش بینی می شود تا سال ۱۴۰۰ میزان برداشت گاز ایران به ۳۰۰ میلیارد متر مکعب در سال برسد. البته نباید فراموش کنیم که شبکه انتقال و توزیع گازی کشور به موازات ازدیاد برداشت باید اصلاح شود.

این مقام مسئول با اشاره به برداشت ۵۷۰ میلیون متر مکعبی گاز از میدان پارس جنوبی در سال گذشته گفت: این رقم برداشت موجب شد تا در بهره برداری و برداشت از میدان مشترک گازی پارس جنوبی از قطر پیشی بگیریم.

گفتنی است شرکت ملی نفت ایران طی مصوبه ای که تاییدیه و مصوبه هیات وزیران را نیز کسب کرده، اجازه دارد تا دو واحد بهره برداری از مجموعه های مختلف صنعت نفت را به شرکت های معتبر و تراز اول بین المللی بسپارد.