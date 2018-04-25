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۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۰:۵۶

با هدف ترویج تحقیقات؛

سمپوزیوم کاربرد تصویربرداری در تحقیقات پیش بالینی برگزار می شود

سمپوزیوم کاربرد تصویربرداری در تحقیقات پیش بالینی برگزار می شود

اولین سمپوزیوم کاربرد تصویربرداری در تحقیقات پیش بالینی توسط آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۲۴ اردیبهشت ماه برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر،  آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران با هدف انجام مأموریت های نوین در راستای پاسخگوئی به بخشی از نیازهای پژوهشی و فناوری کشور در حوزه ایجاد زیر ساخت تصویربرداری از حیوانات کوچک، تحقیقات پیش بالینی ایجاد شده است.

این آزمایشگاه مجهز به تجهیزات با تکنولوژی بالاست که همگی توسط شرکت های دانش بنیان طراحی و ساخته شده است.

همچنین در این آزمایشگاه، مطالعات پیش بالینی برای تعیین ایمنی و اثر بخشی داروهای نوین و همچنین روشهای نوین تشخیص و درمان پیش از انجام مطالعات بالینی انجام می شود. اطلاعات حاصل از مطالعات پیش بالینی، پس از کسب تاییدیه ها و مجوز های لازم از مراجع نظارتی، ورود دارو به مرحله بالینی را هموار می کند. 

پیش بینی شده که در آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران «سمپوزیوم کاربرد تصویربرداری در تحقیقات پیش بالینی » برگزار شود.

این سمپوزیوم ویژه اساتید و پژوهشگران پزشک، متخصصین پزشکی، علوم پایه پزشکی و مهندسی، دندانپزشکی و داروسازی در محل تالار ابن سینا دانشگاه علوم پزشکی تهران است.

کد مطلب 4279704

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