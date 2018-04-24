به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، مازیار یزدانی با اشاره به پروژه اتصال مراکز بار به شبکه ریلی کشور اظهار داشت: هماکنون این پروژه در مرحله انجام مطالعات قرار دارد و پس از شناسایی کامل مراکز باقی مانده از ۵۳ مرکز بار کشور، ساخت و توسعه خطوط آنتنی آغاز میشود.
وی افزود: سال گذشته ۱۰ خط آنتنی برای اتصال مرکز بار به شبکه ریلی متصل شد و ۴۳ مرکز باقی مانده نیز طی دو سال آینده به شبکه متصل میشوند.
معاون امور فنی و زیربنایی شرکت راهآهن هزینه اتصال مراکز بار به شبکه ریلی کشور را ۸۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: طول خطوط مورد نیاز برای اتصال مراکز بار کشور به شبکه ریلی نیز حدود ۱۱۱ کیلومتر محاسبه شده است.
یزدانی با اشاره به میزان دربرگیری و گستردگی این طرح ریلی بیان داشت: ۵۳ مرکز بار در سراسر کشور پراکنده شدهاند و بلندترین حجم عملیات اجرایی برای اتصال به شبکه ریلی کشور، ساخت خط آنتنی گل گهر (کرمان) به طول ۳۰ کیلومتر و کوچکترین پروژه نیز به طول ۱ کیلومتر است.
وی تصریح کرد: با تکمیل این پروژه و تکمیل خطوط آنتنی بهمنظور اتصال مراکز حمل بار به شبکه ریلی۲۰ میلیون تن بار تضمینشده از طریق شبکه حملونقل ریلی جابه جا خواهد شد.
تکمیل پروژه بازسازی محور جنوب در سال ۹۶
معاون فنی و زیربنایی راهآهن با اشاره به عملکرد این معاونت در سال ۹۶ به اتمام بازسازی محور جنوب حدفاصل ایستگاه تنگ هفت تا ایستگاه شهبازان به طول ۴۵ کیلومتر اشاره کرد و گفت: با تلاش و همت شبانهروزی کارگران و کارکنان ریلی، پروژه دشوار و پر اهمیت بازسازی محور جنوب در سال ۱۳۹۶، به اتمام رسید.
وی افزود: ثبت رکورد ۳ هزار متر بازسازی و تخلیه ۱۵۰ واگن بالاست باوجود ۷ قوس با شعاع زیر ۴۰۰ متر، ۳۰۰ متر خط داخل تونل و ۵۰۰ متر خط در داخل ترانشه بسیار عالی و بینظیر است.
یزدانی با بیان اینکه این پروژه یکی از دشوارترین پروژههای ریلی کشور بوده است خاطرنشان کرد: اجرای این پروژه همت، برنامهریزی، امکانات و مدیریت ویژهای را میطلبید و در یکی از صعبالعبورترین و پرترافیکترین مناطق ریلی کشور انجام شد.
معاون فنی و زیربنایی راهآهن یادآور شد: اجرا و اتمام این پروژه عظیم، نقش مهمی در افزایش سرعت و ایمنی سیر و حرکت قطارها در محور جنوب خواهد داشت.
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