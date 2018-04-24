واکنش دولت مستعفی یمن به شهادت «صالح الصماد»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «راجح بادی» سخنگوی دولت مستعفی یمن مدعی شد: کشته شدن صالح الصماد رئیس شورای عالی سیاسی یمن پیام مشخصی به شبه نظامیان حوثی وابسته به ایران بود. خشنودی مردم یمن از شنیدن این خبر! بیانگر میزان نارضایتی آنها از کسانی است که به دنبال تحقق اهداف ایران در یمن هستند.

وی در ادامه افزود: کشته شدن الصماد یک ضربه دردناک به حوثی ها به شمار می آید و این مسأله بر اوضاع سیاسی و نظامی آنها تأثیر گذار است.

سخنگوی دولت مستعفی یمن و همسو با جنایات سعودی ها در حالی این سخنان را مطرح می کند که رهبران انصارالله، ائتلاف متجاوز سعودی را به یک پاسخ تکان دهنده و شدید تهدید کرده اند.