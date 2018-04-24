شهرک های پیشوا با بی توجهی به هویت شهری احداث شده اند

حکمت امیری در گفتگو با خبرنگار مهر و با انتقاد از روند شهرک سازی های پیرامون این شهر بیان داشت: احداث شهرک ها در اطراف پیشوا خصوصا بالا دست پیشوا، خردمندانه نبوده و مکان یابی، نحوه ساخت، نوع خدمات رسانی و تعهد سازندگان آن پس از احداث بنا به فراموشی سپرده شده و روند احداث سرانه های عمومی در آن ها بسیار ضعیف بوده است و فقط با بتن و آهن بنا ساخته اند.

امیری گفت: در احداث شهرک ها به مسئله هویت شهری هیچ توجهی نشده است و فقط چهاردیواری برای سکونت ساخته اند و روح و زندگی را از مردم گرفته اند و این نقصان و کمبود را شهرداری بایستی از محل منابع شهری برای این افراد که عمدتا مهاجر هستند، جبران کند که کاری سخت، اما شدنی و زمان بر است.

شهردار پیشوا افزود: در شهر به معنای علمی، ساختمان ها و فضاهای عمومی در جای خود تعریف می شوند و فاصله طبقات در آن مشاهده نمی شود و متاسفانه اصول شهرسازی ما برگرفته از اصول منسوخ دنیا است و با شهرسازی نوین فاصله بسیاری داریم که بایستی شهرسازی نوین را در پیشوا پیاده کرده و در سایه آن مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم را مرتفع سازیم.

امیری بیان کرد: اگر در ساختمان ها کیفیت رعایت شود کیفیت زندگی را نیز به دنبال خواهد داشت که در آن زیبایی شناسی رعایت شده و مردم حس خوبی نسبت به آن پیدا می کنند.

شهردار پیشوا سطح اطلاع رسانی و تبلیغات بصری را در هر شهری قابل تعریف و محدود دانست و گفت: شاهد اغتشاشات بصری فراوانی در پیشوا هستیم و به نوعی می توان پیشوا را شهر بنرهای تبلیغاتی نامید و این موضوع را به صورت ریشه ای رفع کرد.

وی اظهار داشت: در شهر به معنای علمی، ساختمان ها و فضاهای عمومی در جای خود تعریف می شوند و فاصله طبقات در آن مشاهده نمی شود، متاسفانه اصول شهرسازی ما برگرفته از اصول منسوخ دنیا است و با شهرسازی نوین فاصله بسیاری داریم که باید شهرسازی نوین را در پیشوا پیاده کرده و در سایه آن مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم را برطرف سازیم.

امیری با مقایسه میان ساختارهای خدماتی ایران با کشورهای پیشرفته گفت: تفاوت های بسیاری میان ایران و سایر کشورهای دنیا به ویژه کشورهای توسعه یافته وجود دارد که می توان با بهره از سرمایه گذاران، تهیه بسته های تشویقی، حمایت های دولتی و مدیریت های مختلف شهری این فاصله را کم و کمتر و حتی از بین برد.

شهردار پیشوا با تأکید بر سهم رشد عمرانی شهر بر توسعه پایدار انسانی بیان کرد: اساس و پایه بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری بر مبنای مطالعات عمیق و راهبردی است و اصلی ترین رویکردی بودجه شهرداری در سال ۹۷ افزایش وجه عمرانی آن از ۴۰ به ۶۰ درصد کل آن است.

حکمت امیری گفت: اهل شعار نیستم و به همراه تیم خود معتقد به عمل گرایانه بودن هستیم و فعالیت اصولی و بر مبنای علم معرف مدیریت شهری پیشوا است.

شهردار پیشوا شهر را یک موجود زنده می داند که با آن باید همچون انسانی رو به رشد برخورد کرد.

وی با قابل اهمیت دانستن تئوری های رشد شهری گفت: بودجه شهر پیشوا حدود ۱۸میلیارد تومان بوده است و متوسط سرانه درآمد برای هر شهروند پیشوایی فقط ۳۰۰ هزار تومان و این رقم برای شهروندان تهرانی به طور میانگین ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان با اعتبار ۱۸ هزار میلیارد تومان است و اینجا اختلاف فاحش در بحث هزینه های شهری، درآمد و میزان هزینه کرد شهرداری، مشخص و معلوم می شود.

وی اصلی ترین مشکل شهرداری را کمبود درآمد و نبود سرمایه گذار دانست و گفت: در بودجه ۹۷ همکاران در شهرداری با نگاه عدالت در شهر پیشنهاد های مختلفی را برای تمام محلات قدیم و جدید شهر تعریف کرده اند و تمام طرح های عمرانی شهرداری در بودجه ۹۷ پیوست علمی و فرهنگی دارند.

وی با توضیح اینکه تبلیغات در همه دنیا حرف اول را می زند،گفت: در سال ۱۳۳۲ در این شهر، شهرداری تاسیس شده است، اما در راستای معرفی پیشوا علیرغم تلاش های فراوان، کوشش موثری صورت نگرفته است و در یک کلام مردم، پیشوا را به خوبی نمی شناسند و آن را با پسوند مکانی دیگر معرفی می کنند که وظیفه همگان به ویژه صاحبان تریبون و رسانه در معرفی پیشوا سنگین تر است.