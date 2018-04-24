ارتقای سطح فرهنگ عمومی راهکار مناسب مدیریت پسماند است

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر سه شنبه جلسه مدیریت پسماند با حضور اعضا در دفتر معاون فرمانداری صومعه سرا برگزار شد.

معاون فرماندار صومعه سرا در این جلسه با اشاره به اینکه تعهد فرد به جامعه و شکستن عرف غلط رایج شده در نحوه مدیریت پسماند، اولین گام ها برای داشتن شهر و محیطی پاک است، افزود: رعایت اصول صحیح دفع زباله و انتقال درست به مکان های مخصوص جمع آوری نیز از موارد دیگر در حوزه مدیریت پسماند محسوب می شوند.

کاظم اولیایی به نقش مهم رسانه ها در فرهنگ سازی در این زمینه تأکید کرد و گفت: باید از ظرفیت و پتانسیل فضای مجازی و رسانه در راستای فرهنگ سازی در حوزه مدیریت پسماند و زباله بهره گیری شود.

وی همچنین با اشاره به اجرای صحیح طرح تفکیک زباله از مبدأ، خاطرنشان کرد: دراین زمینه باید به آموزش از پایه به ویژه در حوزه دانش آموزی و کودکان توجه و اهتمام بیشتری صورت گیرد.

معاون فرمانداری صومعه سرا همچنین با تأکید براینکه متاسفانه در حال حاضر زمین از وضعیت مناسبی برخوردار نیست، تصریح کرد: با توجه به این شرایط خود انسان ها نباید به عنوان عامل تخریب و نابودی محیط زیست عمل کنند.

وی با بیان اینکه در سال های اخیر متاسفانه یکی از عوامل تخریب محیط زیست خود انسان ها هستند، ادامه داد: هیچ موجود زنده ای به اندازه انسان به طبیعت و محیط زیست آسیب نزده و نمی زند.

اولیایی با اشاره به مشکل زباله ها در حاشیه جاده ها، افزود: امروز وجود زباله در سطح روستاها نیز به یکی از مشکلات تبدیل شده است این در حالی بوده که در گذشته روستاییان در زمینه مدیریت پسماند و زباله نقش اساسی ایفا می کردند.

به گفته این مسئول متاسفانه باتوجه به تغییر روند زندگی مردم امروزه مشکل زباله در سطح روستاها نیز در حال افزایش است.

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت اصلاح و ارتقای فرهنگ جامعه درحوزه مدیریت پسماند، اظهار کرد: تمرکز بر روی این موضوع می تواند یکی از بهترین راهکارهای مدیریت پسماند و زباله محسوب شود.

معاون فرمانداری صومعه سرا با گلایه از عدم حضور شهردار صومعه سرا به عنوان عضو اصلی کارگروه مدیریت پسماند در جلسات اخیر و تأکیدکرد: عدم حضور مسئولی که به طور مستقیم با مقوله زباله و پسماند در ارتباط است موجب می شود که کارها و برنامه ها به درستی انجام نشود.