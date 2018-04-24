دومین دوره مسابقات ملی هوافضا در بوشهر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه پیام نور استان بوشهر صبح سه‌شنبه در آیین افتتاحیه دومین دوره مسابقات ملی هوافضا در بوشهر اظهار داشت: فن آوری هوافضا جزء اولین اولویت‌های نقشه جامع کشور است.

محمدرضا بحرانی افزود: امیدواریم این مسابقات زمینه‌ساز توسعه این علم در کشور شود و حرفی در جهان داشته باشند.

وی با بیان اینکه امسال دومین دوره مسابقات ملی هوافضا پیام نور در بوشهر برگزار شده است، افزود: در دوره اول این مسابقات دانشجویان پیام نور بوشهر توانستند در زمینه های مختلف طراحی پهپاد و گلایدر مقام برتر را کسب کنند.

رئیس دانشگاه پیام نور استان بوشهر بیان کرد: این مسابقات می‌تواند آغازگر یک جهش و جنبش جدی در توسعه صنعت هوافضای کشور باشد.

وی گفت: ما به توان علمی دانشجویان اعتقاد داریم و برای رسیدن به نتیجه آنها را یاری خواهیم کرد.

مسابقات هوا فضای کشوری از چهارم تا ششم اردیبهشت‌ماه در دو سطح دانشجویی و دانش‌آموزی در دانشگاه پیام نور مرکز بوشهر برگزار می‌شود و هدف از برگزاری این مسابقات، توسعه و گسترش علم هوافضا، ارائه ایده‌ها و طرح‌های نو دراین مسابقات و شناسایی و کمک برای تجاری‌سازی ایده‌ها است.

دیگر بخش‌های این مسابقات شامل طراحی مفهومی پهباد، مسابقه موشک آبی، مسابقه موشک کاغذی و مسابقه گلایدر است.

مراسم اختتامیه این مسابقات نیز روز چهارشنبه ساعت ١٨ سالن اجتماعات امام خامنه‌ای دانشگاه پیام نور مرکز بوشهر برگزار خواهد شد.