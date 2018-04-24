به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، کارگروه توسعه استاندارد ستاد توسعه صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری «سیاستگذاری در ایجاد استراتژی برای به اشتراکگذاری منابع و کاهش هزینهها» و «معرفی و مشاوره تخصصی استاندارد به شرکتها» را در اولویت فعالیت خود در سال جاری قرار داده است.
در همین راستا کارگروه توسعه استاندارد ستاد توسعه صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی معاونت علمی استانداردهای ملی و بینالمللی هوافضا را به شرکتهای دانشبنیان معرفی می کند.
همچنین به شرکت های دانشبنیان، آموزش نحوه کسب استانداردهای ملی و بینالمللی را نیز ارائه می کند.
این کارگروه با هدف «سازماندهی و تسهیلگری در زمینه آگاهسازی» و «جلب مشارکت شرکتهای خصوصی در حوزه صنعت هوایی و هوانوردی» تاسیس شده است.
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