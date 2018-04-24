واشنگتن به برجام متعهد می ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، زوددویچه سایتونگ در مطلبی اختصاصی نوشت: کشورهای آلمان، فرانسه و انگلیس با آمریکا به این توافق رسیدند تا ایران را به علت برخورداری از برنامه موشکی و سیاستهای اتخاذی ایران در منطقه مورد تحریم های جدید قرار دهند.

این روزنامه آلمانی در ادامه آورده است: توافق بر سر اعمال تحریم های جدید در حالی صورت گرفته که طرف اروپایی و آمریکایی بر سر متعهد بودن واشنگتن به برجام به اتفاق نظر رسیده و بنا بر آن شده تا برجام تغییر نداشته و دست نخورده باقی بماند.

بر اساس اعلام این روزنامه گفتگوها همچنان ادامه دارد.

گفتنی است ترامپ این هفته میزبان رئیس جمهوری فرانسه و صدراعظم آلمان است. محور اصلی گفتگوی این دو مقام اروپایی با ترامپ متقاعد کردن وی به پذیرش توافق هسته ای با ایران و متعهد بودن به آن است.