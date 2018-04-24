نمایشگاه « آسمان آبی و زمین پاک» در کهریزک برپا شد

به گزارش خبرنگارمهر، محسن یوسفی پیش از ظهر سه شنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران گفت: نمایشگاه بزرگ« آسمان آبی و زمین پاک» یکی از شاخص ترین برنامه های اجتماعی و فرهنگی شهرداری با هدف جلب مشارکت شهروندان در حوزه محیط زیست محسوب می شود که این همایش به مدت ۲ روز در بوستان خانواده، جنب ساختمان شهرداری کهریزک دایر است.

مسئول حوزه اجتماعی و فرهنگی شهرداری کهریزک با معرفی بخش های مختلف نمایشگاه آسمان آبی و زمین پاک گفت: در این نمایشگاه ده ها غرفه جانمایی شده است که بخشی از آن در قالب حمایت از تولید داخلی در اختیار بانوان کارآفرین شهر قرار گرفته است و ایستگاه بزرگ کودک با پیش بینی برنامه های شاد و مفرح کودکانه، محیط زیست، آسیب های اجتماعی، کارگاه آموزشی تفکیک زباله از مبداء، سلامت و ورزش های همگانی و استفاده بهینه از پسماندها مجموعه غرفه های فعال در این نمایشگاه جانمایی شده است که در تاریخ ۴ و ۵ اردیبهشت ماه از ساعت ۸ صبح تا ۱۹ جهت بازدید علاقه مندان دایر است.

یوسفی خاطرنشان کرد: به منظور ایجاد شرایط مناسب جهت بازدید فراگیر شهروندان از نمایشگاه، شهرداری کهریزک با هماهنگی ایجاد شده با مدیران مدارس، خودروهای حمل و نقل عمومی رایگان را به مدارس اعزام کرده و شرایط حضور دانش آموزان و بازدید آنها از نمایشگاه را فراهم می کنند که هم اکنون در ساعات اولیه افتتاح نمایشگاه، حضور دانش آموزان تعدادی از مدارس مقطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه، شور و هیجان خاصی را به نمایشگاه بخشیده است.

نمایشگاه آسمان آبی و زمین پاک به مدت ۲ روز در بوستان خانواده دایر است و اختتامیه نمایشگاه با جشن بزرگ سفیر باران و پیش بینی برنامه های شاد و مفرح به مناسبت اعیاد شعبانیه روز ۵ اردیبهشت برگزار می شود.