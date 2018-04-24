به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، محمد راستاد در ششمین اجلاس فرماندهان نیروی دریایی کشورهای حاشیه اقیانوس هند با بیان اینکه این اقیانوس به لحاظ اقتصادی به یک منطقه پویا تبدیل شده است، به نقش گسترده این منطقه در انتقال انژری اشاره کرد و افزود: هم‌اکنون شاهد رقابت جهانی برای حضور کشورها در این منطقه هستیم.

اقیانوس هند؛ مرکز اقتصاد جهانی می‌شود

وی با اشاره به گزارش آنکتاد مبنی بر افزایش تجارت «دریاپایه» و رشد اقتصادی در آسیا، گفت: نیمی از کانتینرها در این منطقه است. بیشتر کشورهای کرانه اقیانوس هند دارای ظرفیت‌های در حال توسعه هستند که می‌توانند به همکاری‌های منطقه‌ای کمک کنند و این ظرفیت‌ها را به کار گیرند.

راستاد درباره چشم انداز تجارت دریایی در اقیانوس هند درخصوص ویژگی‌های این منطقه، اظهار کرد: اقیانوس هند از مناطق راهبردی در قرن ۲۱ محسوب می شود و به عنوان مرکز اقتصاد جهانی، نقش حائز اهمیتی در تسهیل تجارت جهانی دارد.

رشد ۶ درصدی جابه جایی کالا در ایران

وی با تاکید بر مشارکت جدی و راهبردی ایران در منطقه اقیانوس هند، افزود: در بازه زمانی ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۸ بیش از ۱۵۴میلیون تن کالای غیر نفتی از بنادر ایران جابه جا شد که نشان دهنده رشد ۶ درصدی است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اعلام اینکه نقش ایران در تجارت منطقه رو به افزایش است، گفت: اقیانوس هند کانون و قلب تجارت جهانی قلمداد می شود و کوتاه ترین مسیرهای دریایی در این منطقه قرار دارد؛ چراکه اقیانوس آتلانتیک را به اقیانوس هند وصل می کند. از این رو توسعه دریایی و ترافیک دریایی در بنادر منطقه اقیانوس هند رو به رشد است.

وی خاطرنشان کرد: منطقه اقیانوس هند به یک منطقه اصلی برای تجارت جهانی تبدیل شده و در مقایسه با سایر اقیانوس ها شاهد افزایش تجارت در این منطقه هستیم.