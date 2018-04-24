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۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۳:۵۷

فرمانده انتظامی استان زنجان خبر داد:

کشف و ضبط بیش از ۲۴۰۰کیلوگرم انواع مواد مخدر در زنجان

کشف و ضبط بیش از ۲۴۰۰کیلوگرم انواع مواد مخدر در زنجان

زنجان-فرمانده انتظامی استان زنجان از کشف و ضبط بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در استان زنجان طی سال ۹۶ خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی آزادی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در محل ستاد فرماندهی نیروی انتظامی استان زنجان، از کشف و ضبط بیش از دو هزار و ۴۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در استان زنجان طی سال ۹۶ خبر داد و افزود: کشف مواد مخدر در زنجان رشد دارد.

وی بر مبارزه جدی با توزیع مواد مخدر در استان زنجان تأکید کرد و گفت: در همین راستا طی سال گذشته دو هزار و ۷۹۳ نفر از خرده‌فروشان و توزیع‌کنندگان انواع مواد مخدر از استان دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی استان زنجان گفت: بیشترین مواد مخدر کشف‌شده طی این بازه زمانی در استان زنجان مواد مخدر از نوع تریاک، هروئین و حشیش بوده است.

آزادی با بیان اینکه اثرات تخریبی مواد مخدر گل بسیار مخرب تر از گراس و حشیش است و خانواده‌ها کنترل لازم بر فرزندان خود را داشته باشند، افزود: متأسفانه در برخی از مناطق استان زنجان شاهد کشت مواد مخدر گل و خشخاش بودیم که کشف شد. 

وی ابراز کرد: مبارزه با پدیده شوم مواد مخدر نیازمند عزم ملی است و همکاری دستگاه‌های متولی نقش تعیین‌کننده‌ای در این خصوص دارد.

فرمانده انتظامی استان زنجان تصریح کرد: بیش از ۸۰  درصد سرقت‌ها و جرائم  در استان زنجان توسط معتادین انجام می‌گیرد.

آزادی افزود: طی سال گذشته پلیس نسبت به پاک‌سازی مناطق آلوده بسیار تأکید داشت و در سال جاری هم این مهم با جدیت اجرا می‌شود.

کد مطلب 4279724

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