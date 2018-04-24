تمرکز بر توسعه تجارت گاز درقالب بنگاهداری

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا عراقی مدیرعامل شرکت ملی گاز در چهارمین همایش تولید پایدار با بیان اینکه در بخش تولید و توزیع گاز درسطح کشور به خوبی عمل کرده ایم، گفت: با وجود اینکه در زمستان شاهد قطع گاز ترکمنستان به سمت ایران بودیم اما توانستیم با مدیریت در تأمین گاز، شاهد جریان پایدار گاز در کشور باشیم.

وی به وظایف شرکت ملی گاز اشاره کرد و گفت: مدیریت تأمین گاز، امنیت عرضه، کسب رضایت مشتری و سازگاری حداکثری با محیط زیست از جمله وظایف این شرکت است که توانسته ایم طی این مدت مدیریت مطلوبی در این زمینه داشته باشیم.

این مقام مسئول افزود: میزان برداشت گاز این شرکت ۲۳۰ میلیارد مترمکعب در سال است که باید به ۳۹۰ میلیارد مترمکعب در سال برسد. میزان برداشت گاز اتان نیز ۱.۳ میلیون تن در سال است که باید به ۸.۴ میلیون تن در سال برسد. این در حالی است که میزان برداشت گوگرد ۱.۴ میلیون تن در سال است که به ۲ میلیون تن در سال برسد. میزان برداشت میعانات گازی کشور نیز ۲۲۶ میلیون تن در سال است که باید به ۳۶۰ میلیون تن در سال برسد و در نهایت میزان برداشت LPG به عنوان کلیدی ترین محصول که باید با ارتقاء کیفیت آن با کاهش میزان گوگرد موجود، صادرات آن را تقویت کنیم، دو میلیون تن در سال است که در افق ۱۴۰۰ باید به ۱۲ میلیون تن در سال برسد.

به گفته مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، باید تمرکزمان را علاوه بر رشد بهره برداری روی توسعه تجارت در قالب بنگاه داری متمرکز کنیم تا به این ترتیب بتوانیم در منطقه و فراتر از منطقه، تبدیل به برند شویم.