به گزارش خبرنگار مهر، عزیز نظری صبح سهشنبه در جلسه شورای ورزش شهرستان پلدختر اظهار داشت: شهر معمولان ۹ هیئت ورزشی دارد که تنها یک و یا دو هیئت آن فعال است و مابقی غیرفعال هستند و انتظار میرود مسئولان امر به این مشکل توجه و آن را رفع کنند.
وی افزود: دهستان «میانکوه شرقی» از بخش معمولان به مرکزیت «چمشک» هیچگونه امکانات ورزشی برای جوانان ندارد و این در حالی است که مردم منطقه «سرنجه زیودار» برای واگذاری زمین در راستای احداث سالن ورزشی اعلام آمادگی کردند.
بخشدار معمولان بر لزوم توجه به ورزش تأکید کرد و گفت: عدم توجه به ورزش موجب افزایش آسیبهای اجتماعی میشود، بنابراین باید به ورزش جوانان بهطورجدی پرداخت و به آن توجه شود.
وی افزود: بسیاری از جوانان به دلیل عدم غنیسازی اوقات فراغت و امکانات ورزشی به سمت اعتیاد گرایش پیدا میکنند و یا اینکه برای سرگرمی از تمام اوقات خود را با تبلت و موبایل میگذرانند.
نظری خاطرنشان کرد: فعالیتهای حوزه ورزش در بخش معمولان به دلیل عدم توجه مسئولان کمرنگ شده و انتظار میرود مسئولان ورزشی، ورزش معمولان را نیز در برنامه خود مدنظر داشته باشند.
وی بیان داشت: هیئتهای ورزشی در معمولان فعالیت ورزشی ندارند و این امر ناشی از کمکاری نماینده اداره ورزش در این شهر است.
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