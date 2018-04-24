نمایندگان از پاسخ های زنگنه در مورد «قراردادهای خارجی» قانع شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی سوال جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد از وزیر نفت در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

این سوال در مورد نگاه به بیرون در اقتصاد نفت و زمینه سازی برای فروپاشی اقتصاد کشور و همچنین نقش باشگاه نفت و نیرو در زمینه قراردادهای خارجی بود.

پس از اظهارات نماینده مشهد و دفاعیات وزیر، کریمی قدوسی اعلام کرد از پاسخ های وزیر قانع نشده است و سوال وپاسخ به رای گذاشته شد که نمایندگان با ۷۲ رای موافق، ۱۲۸ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در مجلس اعلام کردند که از پاسخ های وزیر قانع شدند.