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۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۲:۰۵

رئیس مرکز لرزه نگاری دانشگاه فردوسی مشهد خبرداد؛

همکاری دانشگاه‌ فردوسی مشهد و فلوریدا آمریکا در حوزه زلزله

همکاری دانشگاه‌ فردوسی مشهد و فلوریدا آمریکا در حوزه زلزله

مشهد- رئیس مرکز لرزه نگاری دانشگاه فردوسی مشهد از همکاری بین مرکز لرزه نگاری دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه فلوریدا جنوبی آمریکا در زمینه زلزله پژوهی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، کیوان حسینی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: مفاد اصلی این تفاهم نامه را در حوزه تحقیقات در زمینه داده‌های زلزله و خصوصا زلزله های رخ داده در اطراف شهر مشهد عنوان کرد.

وی افزود: بخش زلزله پژوهی دانشگاه فلوریدای جنوبی از پیشرفته ترین مراکز علمی بین‌الملل در حوزه زلزله است و امضا این تفاهم نامه می تواند به انجام پژوهش‌های معتبر مشترکی منجر شود.

دکتر احسان قبول، مدیر همکاری‌های علمی و بین المللی و امور دانشجویان غیر ایرانی، نیز راهبرد دانشگاه را ایجاد ارتباط با دانشگاه‌های تراز اول جهانی با هدف ارتقا سطح علمی دانشگاه معرفی کرد.

وی تاکید کرد: امضا این تفاهم نامه در حوزه زلزله پژوهی می تواند مقدمه ای برای سایر همکاری‌های علمی با دانشگاه فلوریدای جنوبی باشد.

کد مطلب 4279731

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