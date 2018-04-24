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۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۲:۰۹

رامی الحمدالله خواستار شد؛

حماس اداره نوارغزه را به دولت وفاق ملی فلسطین واگذار کند

حماس اداره نوارغزه را به دولت وفاق ملی فلسطین واگذار کند

نخست وزیر دولت وفاق ملی فلسطین ضمن درخواست از حماس برای واگذاری اداره نوارغزه به دولت وفاق ملی خواستار اتحاد در برابر چالش های فرا روی فلسطین شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «رامی الحمدالله» نخست وزیر دولت وفاق ملی فلسطین از جنبش حماس خواست تا بدون هدر رفت وقت، اداره نوارغزه را به دولت وفاق ملی فلسطین واگذار کند.

وی تأکید کرده است که باید اختیارات کامل در اداره نوارغزه بدون معطلی به دولت وفاق ملی فلسطین واگذار شود.

الحمدالله گفت: باید بتوانیم در میدان به صورت عملی برای حمایت از مردم خود فعالیت کنیم و به استان های جنوبی خدمات کاملی ارائه دهیم و در عین حال در نبرد خود پیروز شویم و در برابر چالش ها قوی باشیم. وی تأکید کرده که حمایت از هویت سرزمین فلسطین از طریق تقویت وحدت مردم و زمین و نهادهای دولتی حاصل می شود.

وی در همین راستا از حماس و دیگر جریان های میهنی و اسلامی فلسطین خواست تا به صورت متحد از «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در برابر تهدیدها و چالش هایی که پرونده فلسطین با آن مواجه شده حمایت کنند.

کد مطلب 4279733

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