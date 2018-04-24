برگزیدگان جشنواره ملی ایثار تقدیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، دومین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری، حجت الاسلام‌والمسلمین شهیدی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.

این جشنواره با مشارکت و تعامل دستگاه‌های آموزشی عضو طرح شاهد از جمله وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش‌وپرورش، دانشگاه آزاد اسلامی و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه برگزار و طی آن از مقام علمی و پژوهشی ۷۱ نفر از برگزیدگان طرح شاهد شامل دانشجویان، دانش آموزان و طلاب شاهد و ایثارگر تقدیر شد.

در انتخاب برگزیدگان این جشنواره شاخص‌هایی از قبیل فعالیت‌های آموزشی و همچنین فعالیت‌های پژوهشی و فرهنگی دوره تحصیل از سوی داوران مورد بررسی قرار گرفته است.

حجت الاسلام سید محمد علی شهیدی،رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران در این مراسم گفت: جشنواره ملی ایثار که دومین سال خود را می گذراند با همت بنیاد بنیاد شهید و همچنین با همکاری وزارتخانه های بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، علوم و تحقیقات و فناوری و همچنین حوزه علمیه و دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شده است.

شهیدی ادامه داد: بر اساس فرمان امام خمینی (ره) در سال ۱۳۶۵ که تاکید فرمودند که امور تحصیلی فرزندان ایثارگران در اولویت باشد، بنیاد شهید طرح شاهد را برنامه ریزی کرده و و رویکرد این طرح از کودکستان تا دانشگاه است و این طرح بعد از ۳۲ سال با سعی و تلاش اجرایی شده است و امیدواریم که بتوانیم در این راه به نحو احسن انجام وظیفه کرده باشیم.

رئیس بنیاد شهید با اشاره به تحصیل ایثارگران در دانشگاه ها گفت: ۱۵۸ هزار فرزند ایثارگران در دانشگاه ها تحصیل می کنند.

وی ادامه داد: همچنین ۴۶ هزار فرزند ایثارگران در مقاطع تحصیلی مختلف در مدارس مشغول تحصیل هستند.

شهیدی خاطرنشان کرد : ۲۵۰۰ نفر از فرزندان ایثارگران نیز در حوزه‌های علمیه مشغول تحصیل علوم دینی و۲۸۰۰ نفر از خانواده‌های معظم ایثارگران نیز عضو هیات علمی دانشگاه ها هستند.

شهیدی با اشاره به اینکه اولین دوره جشنواره ملی ایثار در سال ۹۵ برگزار شده است، گفت: افزایش نشاط تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان ایثارگران و همچنین معرفی و ارج نهادن به این دانش آموزان و دانشجویان و معرفی استعدادهای برتر دانشجویی و دانش آموزی و زمینه سازی برای ورود این دانشجویان و دانش‌آموزان به رقابت های آموزشی در داخل و خارج از کشور از اهداف برگزاری این جشنواره است.