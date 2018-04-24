سردار حسین رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر و در پاسخ به این سئوال که آیا تمام ورودی های به طرح مجهز به دوربین شده است، افزود: ما همه تجهیزات را تأیید کردیم و انشاءالله از ۱۵ اردیبهشت ماه اجرایی می شود. به احتمال زیاد تا ۲ هفته بعد از ۱۵ اردیبهشت، طرح ترافیک به صورت ارشادی اجرا خواهد شد.

رئیس پلیس پایتخت تأکید کرد: تمام تلاش ما این است که در اجرای این طرح، حقی از مردم ضایع نشود.

وی افزود: اگر چه ما مخالف طرح جدید بودیم اما پس از تصمیم شورای شهر همه جوانب از سوی پلیس بررسی شد. مردم نباید نگران باشند به گونه ای عمل می کنیم که حقی از کسی ضایع نشود.