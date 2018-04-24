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۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۲:۰۸

رئیس پلیس پایتخت:

طرح ترافیک قطعا از ۱۵ اردیبهشت اجرا می‌شود/۲ هفته اجرای ارشادی

طرح ترافیک قطعا از ۱۵ اردیبهشت اجرا می‌شود/۲ هفته اجرای ارشادی

رئیس پلیس پایتخت گفت: طرح ترافیک قطعاً از ۱۵ اردیبهشت شروع می شود و احتمال دارد طرح به مدت ۲ هفته به صورت ارشادی اجرا شود.

سردار حسین رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر و در پاسخ به این سئوال که آیا تمام ورودی های به طرح مجهز به دوربین شده است، افزود: ما همه تجهیزات را تأیید کردیم و انشاءالله از ۱۵ اردیبهشت ماه اجرایی می شود. به احتمال زیاد تا ۲ هفته بعد از ۱۵ اردیبهشت، طرح ترافیک به صورت ارشادی اجرا خواهد شد.

رئیس پلیس پایتخت تأکید کرد: تمام تلاش ما این است که در اجرای این طرح، حقی از مردم ضایع نشود.

وی افزود: اگر چه ما مخالف طرح جدید بودیم اما پس از تصمیم شورای شهر همه جوانب از سوی پلیس بررسی شد. مردم نباید نگران باشند به گونه ای عمل می کنیم که حقی از کسی ضایع نشود.

کد مطلب 4279735
سیامک صدیقی

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