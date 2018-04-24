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۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۲:۲۳

تیم های راه یافته به مسابقات مناظره انگلیسی معرفی شدند

تیم های راه یافته به مسابقات مناظره انگلیسی معرفی شدند

تیم های راه یافته به نخستین دوره مسابقات مناظره انگلیسی معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی، ۲۴ تیم از دانشگاه های  تهران، امام صادق(ع)، شهید بهشتی، علامه، علوم پزشکی شهید بهشتی، علوم پزشکی هرمزگان، دانشگاه شریف، دانشگاه رازی از استان کرمانشاه، دانشگاه پیام نور اردبیل، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه تربیت مدرس، خواجه نصیر الدین طوسی و دانشگاه آزاد آمادگی خود را برای حضور در این مسابقه اعلام کرده اند.

پس از اخذ آزمون و مصاحبه زبان از تیم های متقاضی که ۲۹ و ۳۰ فروردین ماه در محل دانشگاه تهران و با حضور اساتید مجرب زبان انگلیسی برگزار شد، ۸ تیم نهایی به مرحله بعد راه یافتند.

اعضای این تیم ها، از دانشگاه های شهید بهشتی، تهران، امام صادق(ع)، علوم پزشکی تهران، علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده وزارت خارجه و دانشگاه استان اردبیل هستند.

پس از اعلام گزاره ها و مشخص شدن موضع تیم ها، جدول مسابقات نیز اعلام خواهد شد.

نخستین دوره مسابقات مناظره دانشجویان به زبان انگلیسی، سه شنبه و چهارشنبه ۱۸ و ۱۹ اردیبهشت ماه سال جاری در محل باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران واقع در خیابان ۱۶ آذر برگزار می شود.

علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت دبیرخانه مسابقات مناظره به آدرس ISDC.IR   مراجعه کنند.

کد مطلب 4279736

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