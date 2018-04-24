به گزارش خبرنگار مهر، سیفالله سعدالدین صبح سهشنبه در آیین افتتاح همایش بینالمللی انجمن مهندسان مکانیک ایران به میزبانی دانشگاه سمنان بابیان اینکه ۸۰۰ عنوان مقاله در همایش بینالمللی انجمن مهندسان ایران ارائه میشود، ابراز داشت: درمجموع یک هزار و ۱۰۰ مقاله به دبیرخانه این همایش ارسال و از این تعداد ۵۰۰ مقاله برای بخش سخنرانی و ۳۰۰ مقاله در قالب پوستر برای ارائه انتخابشده است.
وی از حضور هزار میهمان داخلی و خارجی در این همایش نام برد و افزود: در این همایش سهروزه برپایی ۱۳ نشست علمی، دایر کردن ۲۵ غرفه نمایشگاهی و برگزاری ۱۰ کارگاه علمی و آموزشی برنامهریزیشده است که اساتید میتوانند از خلال این همایش از آنها بهرهمند شوند.
دبیر همایش بینالمللی انجمن مهندسان مکانیک ایران بابیان اینکه پروفسور آدریان بجان و یونس سنجل از برجستهترین اساتید مکانیک دنیا در این همایش به سخنرانی خواهند پرداخت، ابراز داشت: در حاشیه این همایش بینالمللی از چهرههای کشوری نظیر معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر مهمانان استفاده خواهد شد.
سعدالدین در ادامه تصریح کرد: مباحثی در حوزه مکانیک شامل انرژی و محیطزیست، کاربرد مهندسی مکانیک در صنایع، ترمودینامیک، خودرو و قوای محرکه و غیره در این همایش مطرح میشود که امیدواریم با بهرهگیری از علوم و فنون جدید بتوانیم از علم مکانیک در راستای بهتر کردن سبک زندگی انسان استفاده کنیم.
وی افزود: میهمانان خارجی از کشورهای امریکا، انگلیس، پرتقال، چین و غیره در این همایش حضور دارند که همین امر میتواند زمینه را برای تبادلات علمی دانشگاه سمنان و سایر کشورهای دنیا فراهم کند.
همایش بینالمللی انجمن مهندسان مکانیک ایران از امروز آغاز و تا ششم اردیبهشتماه ادامه دارد.
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