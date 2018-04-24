خسارت کشاورزان کشور پرداخت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نیاز علی ابراهیمی پاک روز سه شنبه در جلسه بررسی وضعیت خسارت به باغات استان که با حضور فاطمه خمسه رییس سازمان جهاد کشاورزی استان، بهمن طاهرخانی نماینده مردم تاکسنان در مجلس، سیاوش طاهرخانی فرماندار تاکستان، زاهدپور مدیرکل بحران استان، نظری مشاور رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در جهاد کشاورزی شهرستان تاکستان برگزار شد اظهار کرد: سال گذشته یک هزارو ۱۰۰ میلیارد تومان خسارت به کشاورزان کشور پرداخت شد.

وی افزود: تا کنون نیز یک هزارو ۵۵۰ میلیارد تومان بابت غرامت به کشاورزان پرداخت شده است.

ابراهیمی پاک تصریح کرد: از این میزان ۵۰۰ میلیارد تومان طلب کشاورزان از سال گذشته با غرامت بود که پرداخت شده است.

به گفته وی در حال حاضر صندوق بیمه ۷۰ میلیارد تومان بابت غرامت به کشاورزان بدهکار است که طی دو روز آینده واریز خواهد شد.

ابراهیمی پاک گفت: از محل جبران خسارت سال گذشته ۲۵۰ میلیارد تومان به مرغدارانی که با بیماری انفلوانزای مرغی در گیر بودن پرداخت شد.

عضو هیئت مدیره صندوق بیمه محصولات کشاورزی افزود: در حال حاضر به ازای هر هکتار باغ انگور ۷۳ هزار و ۵۰۰ تومان بابت بیمه در یافت و در مقابل در صورت بروز خسارت بیش از ۵میلیون تومان به ازای هر هکتار پرداخت می شود.

ابراهیمی پاک بیان کرد: از مجموع ۳۰ هزار باغ انگور تاکستان تنها ۵۱۰۰ هکتار بیمه است.

وی افزود : با هماهنگی و رایزنی با دولت و سازمان مدیریت بحران کشور درصدد جبران خسارت به کشاورزان خسارت دیده هستیم.

به گفته وی براساس دستور العمل بیمه ۸۰ درصد خسارت توسط دولت از محل صندوق بیمه و ۲۰ درصد نیز توسط کشاورز پرداخت می شود.

ابراهیمی پاک گفت: کل مطالبات کشاورزان استان قزوین طی دو سال گذشته ۹۶ میلیارد تومان است که تاکنون ۹۸ درصد آن پرداخت شده است.

وی به سیاست صندوق بیمه در ترغیب کشاورزان برای بیمه اشاره کرد و گفت : با راه اندازی بیمه پایه و پایین اوردن حق بیمه کشاورزان ر غبت بیشتری برای بیمه دارند.