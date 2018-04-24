توسعه و پیشرفت استان قزوین برخی را نگران کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین جلسه اشتغال استان با حضور مدیران دستگاههای اجرایی روز سه شنبه در سالن باقرالعلوم مدیریت بحران استانداری قزوین برگزار شد.

منوچهر حبیبی در این جلسه گفت: اگر بخواهیم از اشتغال موجود صیانت کنیم باید طرح های نیمه تمام را تکمیل کرده و نوسازی واحدهای فرسوده را نیز جدی بگیریم و به اصناف هم توجه کنیم.

وی افزود: از مجموع هشت هزار شغلی که در بخش مشاغل فراگیر پیش بینی شده حدود ۱۵ درصد مربوط به اصناف است و از مدیران بانکها انتظار داریم در پرداخت تسهیلات به گروه نیز همراهی کنند.

آمار غیر واقعی نمی دهیم/ برخی از پیشرفت استان ناراحتند

حبیبی با انتقاد از برخی سایتها که اشتغال ایجاد شده را زیر سوال برده و غیرواقعی خوانده اند گفت: رشد شاخص ها و ارائه آمار بیکاری و اشتغال روش و اصولی دارد و نمی توان با آمارهای غیرواقعی، مردم را فریب داد.

وی اضافه کرد: وقتی نرخ بیکاری ما ۹ دهم درصد کمتر از میانگین کشوری است و بیش از ۱۲ هزار بیمه شده جدید در سامانه ثبت شده نشان می دهد با تلاش مدیران و مسئولان و بخش خصوصی زمینه اشتغال بخوبی مهیا شده اما معلوم نیست چرا برخی ناراحتند.

معاون اقتصادی استانداری قزوین یادآورشد: چرا برخی از رشد و توسعه استان نگران هستند و کاهش بیکاری آنها را آزار می دهد و در سایتها مدیران و دولت را تخریب می کنند؟

وی گفت: البته قبول داریم که از شرایط مطلوب فاصله داریم و خیلی باید تلاش کنیم اما نادیده گرفتن خدمات انجام شده بی انصافی و ظلم است و اگر دولت را تخریب کنند به نظام اسیب رسیده و مردم ناامید می شوند.

حبیبی اظهارداشت: افزایش ۳۷ درصدی صادرات استان، سرمایه گذاری ۳۰ کشور خارجی در استان، پرداخت ۶۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید و ایجاد اشتغال بالغ بر ۱۸ هزار نفری و کاهش نرخ بیکاری از موفقیت های استان است اما با این همه کار که با تلاش مجموعه مدیران دولتی و بخش خصوصی صورت گرفته همچنان شاهد تخریب دولت هستیم.

تخریب گران رسانه ای نیستند

وی اضافه کرد: هیچ آمار کذب و غیر واقعی به مردم نمی دهیم و از انتقاد سازنده مردم و رسانه ها استقبال می کنیم و باور داریم کسانی که با دروغگویی و تخریب می خواهند با ابزار فضای مجازی مانع رشد استان شوند از جمع رسانه ها نیستند.

حبیبی اظهارداشت: رسانه های متعهد و اخلاق مدار زیادی در استان داریم که در خبرگزاری ها و نشریات مکتوب در کنار رسانه ملی در کنار اطلاع رسانی تاثیرگذار، انتقاد هم می کنند و ما از آن استقبال می کنیم و از خدمات آنها سپاسگزاریم.

وی گفت: مدیران باید سعه صدر داشته باشند و کم لطفی برخی را تحمل کنند و بدانند مردم نجیب قزوین قدردان تلاش های صادقانه مدیران متعهد هستند و باید خدمت خود را مضاعف کنند.

دستگاههای نظارتی نگذارند دولت تخریب شود

حبیبی در ادامه گفت: ۳۰ طرح بزرگ اقتصادی و تولیدی در استان آماده بهره برداری شده که با ۳ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری برای ۳ هزار نفر شغل ایجاد خواهد کرد و این کار در کنار سایر خدمات انجام شده بیانگر عزم مسئولان استان برای توسعه و ایجاد اشتغال و رفع بیکاری است.

وی اظهارداشت: از مسئولان دستگاههای بازرسی و نظارتی درخواست می کنیم در موضوع تخریب دولت و مسئولان در فضای مجازی وارد شوند و با متخلفان برخورد کنند تا موجب نا امیدی مردم و مسئولان نشود.

داشتن برنامه برای تحقق اشتغال استان ضروری است

معاون اقتصادی استانداری قزوین یادآورشد: برای رسیدن به چشم انداز ایجاد ۲۰ هزار شغل در استان در سال جاری هم مدیران باید برنامه داشته باشند و هدفمند حرکت کنند و با همراهی استانداری و برنامه و بودجه امیدواریم امسال به هدف برسیم.

وی اضافه کرد: تسهیلات فراگیر و روستایی از کارهای مهمی است که باید با کمک بانکها بسرعت عملیاتی شود و با رویکرد خوب دولت و تنوع در کار برای پرداختها هیچ مشکلی نداریم.

حبیبی اظهارداشت: اینکه از ۲۸۷ طرح در بخش فراگیر فقط یک طرح داده شده نشان میدهد کوتاهی کرده ایم ودرشرایطی که دولت در همه عرصه ها تسهیلات متنوع می دهد از همه فرمانداران انتظار داریم با دادن طرح های توجیهی و اقتصادی از این فرصت استفاده کنند.

وی گفت: بجز دامداری صنعتی که اجازه پرداخت نداریم در همه موارد می توانیم اگر طرحی توجیه اقتصادی داشت و کارشناسی بود و زمینه اشتغال را فراهم کرد تسهیلات پرداخت کنیم و هیچ محدودیتی نداریم.

حبیبی اظهارداشت: دولت حجت را تمام کرده و اگر از این فرصت استفاده نکنیم ما مسئولان و مردمی که نیاز دارند اما مراجعه نکرده اند مقصرند.

اجرای طرح های نیروگاهی خورشیدی در استان تسریع شود

وی اضافه کرد: راه اندازی نیروگاههای خانگی خورشیدی تجربه خوبی است که با تسهیلات دولتی قابل اجراست و برای توسعه آن باید همت کنیم تا زمینه درآمد زایی برای روستاییان هم فراهم شود.