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۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۲:۱۴

معاون استاندار بوشهر:

ارتباط صنایع استان بوشهر با دانشگاه‌ها افزایش یابد

ارتباط صنایع استان بوشهر با دانشگاه‌ها افزایش یابد

بوشهر - معاون امور عمرانی استاندار بوشهر گفت: ارتباط صنایع استان بوشهر با دانشگاه‌ها افزایش یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد ستوده صبح سه‌شنبه در آیین افتتاح دومین مسابقات ملی هوا فضای دانشگاه پیام نور که در شهر بوشهر برگزار شد، اظهار داشت: یکی از حلقه‌های مفقوده کشور ما در بحث توسعه، ارتباط ضعیف دانشگاه با حوزه صنعت است.

معاون امور عمرانی استاندار بوشهر افزود: در سال‌های اخیر با تلاش صورت گرفته توانستیم این مشکل را کمرنگ‌تر کنیم و همچنان باید تلاش بیشتری در این زمینه داشته باشیم.

وی ادامه داد: اصل دانشگاه این است که ما بتوانیم ایده‌های مطرح شده را به ثروت تبدیل کنیم که در غیر این صورت نشاط و نوآوری در سیستم آموزشی کمرنگ خواهد شد.

ستوده بیان کرد: به دستگاه‌های اجرایی عمرانی تاکید شده که نگاه ویژه به دانشگاه‌های  داشته باشند و توجه ویژه به طرح‌های علمی داشته باشند.

وی گفت: اگر نگاه به صنعت نگاهی باشد که فضا را به یک محیط پویا تبدیل کند می‌توانیم شاهد جنب و جوش بیشتری از سوی دانشجویان باشیم.

معاون امور عمرانی استاندار بوشهر عنوان کرد: اعتقاد داریم نهایت همکاری برای هر دو طرف برای رسیدن به به خروجی انجام شود.

وی بیان کرد: توجه به ایده‌های نو و تبدیل آن به محصول می‌تواند موجب تحقق شعار سال و اعتقادی که از ابتدای پیروزی انقلاب داشتیم که همان استقلال است شود و تبدیل به اشتغال پایدار شود.

مسابقات هوا فضای کشوری از چهارم تا ششم اردیبهشت‌ماه در دو سطح دانشجویی و دانش‌آموزی در دانشگاه پیام نور مرکز بوشهر برگزار می‌شود و هدف از برگزاری این مسابقات، توسعه و گسترش علم هوافضا، ارائه ایده‌ها و طرح‌های نو دراین مسابقات و شناسایی و کمک برای تجاری‌سازی ایده‌ها است.

دیگر بخش‌های این مسابقات شامل طراحی مفهومی پهباد، مسابقه موشک آبی، مسابقه موشک کاغذی و مسابقه گلایدر است.

مراسم اختتامیه این مسابقات نیز روز چهارشنبه ساعت ١٨ سالن اجتماعات امام خامنه‌ای دانشگاه پیام نور مرکز بوشهر برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4279747

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