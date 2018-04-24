به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد ستوده صبح سه‌شنبه در آیین افتتاح دومین مسابقات ملی هوا فضای دانشگاه پیام نور که در شهر بوشهر برگزار شد، اظهار داشت: یکی از حلقه‌های مفقوده کشور ما در بحث توسعه، ارتباط ضعیف دانشگاه با حوزه صنعت است.

معاون امور عمرانی استاندار بوشهر افزود: در سال‌های اخیر با تلاش صورت گرفته توانستیم این مشکل را کمرنگ‌تر کنیم و همچنان باید تلاش بیشتری در این زمینه داشته باشیم.

وی ادامه داد: اصل دانشگاه این است که ما بتوانیم ایده‌های مطرح شده را به ثروت تبدیل کنیم که در غیر این صورت نشاط و نوآوری در سیستم آموزشی کمرنگ خواهد شد.

ستوده بیان کرد: به دستگاه‌های اجرایی عمرانی تاکید شده که نگاه ویژه به دانشگاه‌های داشته باشند و توجه ویژه به طرح‌های علمی داشته باشند.

وی گفت: اگر نگاه به صنعت نگاهی باشد که فضا را به یک محیط پویا تبدیل کند می‌توانیم شاهد جنب و جوش بیشتری از سوی دانشجویان باشیم.

معاون امور عمرانی استاندار بوشهر عنوان کرد: اعتقاد داریم نهایت همکاری برای هر دو طرف برای رسیدن به به خروجی انجام شود.

وی بیان کرد: توجه به ایده‌های نو و تبدیل آن به محصول می‌تواند موجب تحقق شعار سال و اعتقادی که از ابتدای پیروزی انقلاب داشتیم که همان استقلال است شود و تبدیل به اشتغال پایدار شود.

مسابقات هوا فضای کشوری از چهارم تا ششم اردیبهشت‌ماه در دو سطح دانشجویی و دانش‌آموزی در دانشگاه پیام نور مرکز بوشهر برگزار می‌شود و هدف از برگزاری این مسابقات، توسعه و گسترش علم هوافضا، ارائه ایده‌ها و طرح‌های نو دراین مسابقات و شناسایی و کمک برای تجاری‌سازی ایده‌ها است.

دیگر بخش‌های این مسابقات شامل طراحی مفهومی پهباد، مسابقه موشک آبی، مسابقه موشک کاغذی و مسابقه گلایدر است.

مراسم اختتامیه این مسابقات نیز روز چهارشنبه ساعت ١٨ سالن اجتماعات امام خامنه‌ای دانشگاه پیام نور مرکز بوشهر برگزار خواهد شد.