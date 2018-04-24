امحاء ۷۰ تن لوازم آرایشی و ۲۴ تن مواد خوراکی قاچاق

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین رحیمی در نشست طرح امحاء کالاهای قاچاق کشف شده توسط پلیس آگاهی تهران گفت: امروز شاهد بودیم که یکی از بزرگترین محموله های قاچاق کشف و ضبط شد و ما ۷۰ تن لوازم آرایشی و بهداشتی و ۲۴ تن مواد خوراکی و نوشیدنی به دستور قوه قضائیه امحاء خواهیم کرد.

وی افزود: این مواد به صورت قاچاق وارد کشور شده و تا تهران رسیده است.

سردار رحیمی تأکید کرد: متأسفانه تمام مواد بهداشتی تاریخ مصرف گذشته اند و ۷ تا ۱۱ سال از انقضای آنها گذشته است.

رئیس پلیس پایتخت تهران گفت: این مواد با ورود به تهران، تاریخ هایشان عوض می شود و متأسفانه به دست مردم می رسد که با اقدامات هوشمندانه پلیس آگاهی و پلیس مبارزه با کالای قاچاق توانستیم این محموله را کشف و ضبط کنیم.

وی ادامه داد: این مواد عمدتا از غرب کشور وارد می شود و ۱۰ نفر که عمدتا سابقه دار بودند، دستگیر شدند.

سردار رحیمی اظهار داشت: ارزش ریالی کالاها، ۴.۵ میلیارد تومان بوده است.

رئیس پلیس پایتخت تهران با اشاره به شعار سال حمایت از کالای ایرانی گفت: در این سال نیز مبارزه با قاچاق کالا از اولویت های اصلی پلیس خواهد بود. این کار در راستای تأکیدات مقام معظم رهبری و حمایت از تولید کننده داخلی صورت می گیرد.

۴۴ صرافی غیرمجاز پلمپ شدند

رئیس پلیس پایتخت در ادامه درباره بازار ارز گفت: در ۱۰ روز اخیر، ۴۴ صرافی پلمپ و ۳۷ دلال بازار ارز دستگیر شدند.

سردار رحیمی اضافه کرد: دیروز جلسه ای با آقای سیف رئیس بانک مرکزی داشتیم و تأکید کردیم پلیس تمام قد در راستای مبارزه با دلالان ارز ایستاده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مأموران ما با لباس شخصی و رسمی در نقاط مختلفی که معمولاً دلالان حضور دارند حاضر می شوند و تمام تلاش ما مبارزه با دلالی و فعالیت غیرمجاز فعالان این حوزه است.