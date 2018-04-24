به گزارش خبرنگار مهر، «کوثر هادی محمد»، داور عراقی دومین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم بانوان با اشاره به تاثیر برگزاری این اقدام مهم در حفظ وحدت و انسجام امت اسلام، در گفتگو با مهر اظهار کرد: این مسابقات گردهمایی خوبی است که حفاظ از کشورهای مختلف در آن حضور دارند و همین فرصت تعامل، تبادل نظر و وحدت را ایجاد می‌کند.

وی با بیان اینکه این مسابقات اهتمام جمهوری اسلامی ایران به قرآن و فعالیت‌های بانوان در این ساحت مقدس را نشان می‌دهد، تصریح کرد: باید چنین برنامه‌هایی در زیر سایه قرآن در دنیا گسترش یابد. خوشبختانه فضای خوبی در این رقابت‌ها وجود دارد و از نظر کیفی هم شاهد اتفاقات خوبی هستیم.

داور تجوید دومین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم بانوان از کشور عراق ادامه داد: تصور نمی‌کردم سطح فعالیت‌های قرآنی بانوان ایران در این حد و کیفیت باشد چراکه عربی، زبان مادری آنها نیست اما فعالیت‌های شان را در سطحی بالا دیدم و این جای تحسین دارد.

وی درباره تاثیر انس بانوان با قرآن بر ارتقای شاخصه‌های معنوی در خانواده‌ها و تربیت دینی، ابراز کرد: قرآن نورانیت و معنویتی دارد که اگر مادر یا همسری با آن مانوس باشد می‌تواند هم فضای خانه و هم تربیت فرزندان‌اش را قرآنی کند و اینچنین جامعه را نیز به سوی قرآنی شدن سوق می‌دهد.

«کوثر هادی محمد» درباره نگاهی که به ایران و فعالیت‌های قرآنی آن عد از حضور در این مسابقات پیدا کرده است، تاکید کرد: از ابتدا نگاهم درباره ایران مثبت بود اما حضور در مسابقات بین‌المللی قرآن کریم بانوان و آشنا شدن با چهره‌های قرآنی ایران اسلامی این نگاه را ارتقاء بخشید.

گفتنی است، دومین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم بانوان از یکم تا چهارم اردیبهشت ماه با حضور نمایندگانی از ۲۸ کشور جهان در هتل ارم تهران برگزار می‌شود.