اعتبارات ویژه ای برای نوسازی صنایع آذربایجان غربی اختصاص یابد

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر حضرتی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری آذربایجان غربی که با حضور نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در حال برگزاری است افزود: صنایع استان با ظرفیت کم کار می کنند و اغلب تجهیزات و امکانات آنها فرسوده است و درخواست داریم اعتبارات ویژه ای برای نوسازی صنایع اختصاص یابد.

وی با بیان اینکه با اعتبارات ناچیز استانی نمی توان امکانات فرسوده صنایع را سر و سامان داد،خواستار عملی شدن بند پ قانون شششم توسعه در خصوص افزایش 10 درصدی سالانه شاخصهای توسعه در استان و رساندن ان به سطح متوسط شهرستانهای برخوردار کشور شد.

حضرتی با بیان اینکه در حال حاضر ۳۸۸ طرح مصوب به بانک های استان برای اخذ تسهیلات ابلاغ شده است، عنوان کرد: ۳۴۵ طرح تا کنون با ۹۰۰ میلیارد تومان با درصد تحقق ۵۵ اتفاق افتاده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه آذربایجان غربی در ادامه با اشاره به عقب ماندگی استان در شاخص های بهداشتی اضافه کرد: هم اکنون در زمینه سرانه تخت بیمارستانی با استاندارد کشوری فاصله داریم که امیدواریم امسال این فاصله با اتمام بیمارستانهای در دست احداث استان، کم شود.

وی اضافه کرد: آذربایجان غربی با وجود سهم ۴.۱ درصدی از جمعیت کشور و ظرفیت های بی بدیل اقتصادی، تنها ۱.۱۳ درصد از درآمدهای دولتی را به خود اختصاص داده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه آذربایجان غربی با بیان اینکه آذربایجان غربی به دلیل مرزی بودن نگاه ویژه ای برای تخصیص اعتبارات در بخش های مختلف است افزود: این استان در پیش بینی اعتبار این بخش در سال جاری رتبه چهارم را در بین استان های کشور دارا بوده و 8.4 درصد کل این اعتبار را در کشور به خود اختصاص داده است.

حضرتی در ادامه با گلایه از روند تخصیص اعتبارات طرح های احیای دریاچه ارومیه اضافه کرد: دریاچه ارومیه و وضعیت کنونی آن در تمامی بخش های استان تاثیرگذار بوده و تجدید نظر در خصوص برخی مصوبات ستاد احیا به همراه توجه به صدور مجوز برداشت املاح از دریاچه می تواند در راستای توسعه استان تاثیرگذار باشد.