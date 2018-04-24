نفوذ گرد و غبار به استان بوشهر/ دید افقی و کیفیت هوا کاهش یافت

نادر شفیع‌خدایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همانطور که انتظار می‌رفت با تغییر جهت باد از جنوبی به شمال غربی، جو استان تحت تأثیر گرد و غبار ورودی از کشور عراق و استان خوزستان قرار گرفت و سبب شد که دید افقی و کیفیت هوا کاهش یابد.

وی اضافه کرد: بررسی نقشه های هواشناسی نشان دهنده تداوم وزش باد شمال غربی بر روی دریا است که با توجه به شدت باد در سواحل جنوبی، این نواحی از دریا مواج و متلاطم پیش بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: برای ساعات آینده آسمان استان کمی ابری تا نیمه ابری همراه با وزش باد و گرد و غبار و در برخی ساعات افزایش ابر و احتمال بارش خفیف باران پیش‌بینی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: جهت وزش باد شمال غربی تا شمال شرقی با سرعت ۱۴ تا ۳۶ کیلومتر در ساعت و در مناطق جنوبی و مرکزی استان گاهی تا ۴۴ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر ادامه داد: در این مدت ارتفاع موج دریا بین ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر خواهد بود که در سواحل جنوبی بین ۹۰ تا ۱۵۰ گاهی تا ۱۸۰ سانتیمتر خواهد رسید.

وی افزود: فردا زمان: مد اول دریا ساعت پنج و ۵۴ دقیقه بامداد، جزر اول ساعت ۹ و ۳۳ دقیقه، مد دوم ساعت ۱۵ و ۵۶ دقیقه و جزر دوم دریا ساعت ۲۳ و ۳۸ دقیقه خواهد بود.