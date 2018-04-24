به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی بیانیه ای با امضای ۲۴۶ نماینده در تقدیر از مجاهدت های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرائت شد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

«اگر سپاه نبود کشور نبود. حضرت امام خمینی (ره)

دوم اردیبهشت ماه سالروز تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یادآور دلاورمردی سبزپوشان مجاهدی است که در طول ۴۰ سال گذشته مظلومانه در برابر هجمه های دشمنان انقلاب اسلامی از ملت و کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران برخاسته از آرای ملت دفاع کرده است.

تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از آغاز با هدف حفظ انقلاب ملت ایران در برابر توطئه های نظامی، فرهنگی و سیاسی دشمنان بوده است.

بحمدالله در طول ۴۰ سال گذشته پاسداران مجاهد انقلابی همواره در کنار بسیج میلیونی ملت ایران به خوبی در برابر تهاجم نظامی و هجوم فرهنگی و توطئه های سیاسی علیه جمهوری اسلامی خوش درخشیدند.

پرونده پرافتخار سپاه و بسیج در طول هشت سال دفاع مقدس و حضور مستشاری آنها در کنار مدافعان حریم اهل بیت (ع) در برابر توطئه های آمریکا و اسرائیل و آل سعود و تلاش شبانه روزی این مجاهدان در عمران و آبادانی کشور و حضور پررنگ در عرصه های فرهنگی و اجتماعی و اطلاعاتی و امنیتی همه آن جمله امام را ثابت کرده است که اگر سپاه نبود کشور نبود.

ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک روز پاسدار به این عزیزان به تاسی از رهبر معظم انقلاب اسلامی بر خود فرض می دانیم حمایت خود را از نیروهای زمینی، دریایی، هوایی، قدس، سازمان بسیج مستضعفین و سازمان اطلاعات سپاه اعلام نماییم.

از مسئولان کشور می خواهیم با تقویت این نهاد مردمی و مجاهد، دشمنان کشور ایران به ویژه صهیونیست ها و آل سعود را نابود سازند.»