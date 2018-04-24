  1. استانها
  2. فارس
۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۲:۲۶

استاندار فارس:

ورزش های بومی و محلی فارس احیاء شود

ورزش های بومی و محلی فارس احیاء شود

شیراز - استاندار فارس خواستار احیای ورزش های بومی و محلی با شناخت کامل آداب و رسوم مناطق مختلف استان فارس شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل تبادار ظهر سه شنبه در شورای ورزش استان فارس افزود: ورزش قهرمانی و حرفه‌ای با توجه به ظرفیت و استعدادهای موجود در استان باید تقویت شود.

وی ادامه داد: ورزش های بومی و محله ای در روستاها و شهرهای استان فارس باید احیا شود که در این راستا فرمانداران باید بررسی ویژه ای داشته باشند تا با شناخت کامل فرهنگ، آداب و رسوم منطقه بازی های محلی را احیاءکنند.

استاندار فارس تصریح کرد: ورزش های همگانی در استان روند خوبی داشته اما باید توسعه زیرساخت های ورزشی برای عموم مردم را مد نظر قرار داد.

تبادار ادامه داد: احداث پیست دوچرخه سواری، افزایش تعداد باشگاه های ورزشی، توجه به ایجاد زیرساخت های ورزش معلولین باید مد نظر قرار گیرد.

وی یادآور شد: زمانیکه گردشگری به عنوان اولویت برای یک استان مد نظر قرار می گیرد باید به توریسم ورزشی نیز توجه داشته باشیم.

کد مطلب 4279768

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها