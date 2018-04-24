ورزش های بومی و محلی فارس احیاء شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل تبادار ظهر سه شنبه در شورای ورزش استان فارس افزود: ورزش قهرمانی و حرفه‌ای با توجه به ظرفیت و استعدادهای موجود در استان باید تقویت شود.

وی ادامه داد: ورزش های بومی و محله ای در روستاها و شهرهای استان فارس باید احیا شود که در این راستا فرمانداران باید بررسی ویژه ای داشته باشند تا با شناخت کامل فرهنگ، آداب و رسوم منطقه بازی های محلی را احیاءکنند.

استاندار فارس تصریح کرد: ورزش های همگانی در استان روند خوبی داشته اما باید توسعه زیرساخت های ورزشی برای عموم مردم را مد نظر قرار داد.

تبادار ادامه داد: احداث پیست دوچرخه سواری، افزایش تعداد باشگاه های ورزشی، توجه به ایجاد زیرساخت های ورزش معلولین باید مد نظر قرار گیرد.

وی یادآور شد: زمانیکه گردشگری به عنوان اولویت برای یک استان مد نظر قرار می گیرد باید به توریسم ورزشی نیز توجه داشته باشیم.